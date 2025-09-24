Serge Gnabry und Harry Kane harmonieren beim FC Bayern München besonders gut. Kann das zum Problem werden, wenn Jamal Musiala zurückkehrt? Von Justin Kraft Ein feiner Kontakt durch die Beine des Gegenspielers, ein strammer Schuss aus spitzem Winkel in die Maschen und der Jubel mit dem Luftrührstab. Vielleicht steht keine Szene so sehr für das Comeback von Serge Gnabry wie dieser beeindruckende Treffer zum 1:0 gegen den Hamburger SV. Gnabry ist wieder dynamisch, spielfreudig und so torgefährlich wie damals, als er vom FC Bayern München mit einem teuren und langfristigen Vertrag belohnt wurde. Vor allem aber sorgt der 30-Jährige mit seiner Spielweise dafür, dass Harry Kane nochmal besser performt als in den vergangenen Jahren. Carlo Ancelotti rechnet mit dem FC Bayern und Uli Hoeneß ab

FC Bayern: Harry Kane so gut wie noch nie? Der Engländer hat nicht nur eine unglaubliche Torbeteiligungsquote von 13 Toren und drei Assists in sieben Einsätzen, er ist auch fußballerisch der Dreh- und Angelpunkt der Münchner. In diesem Bereich war der 32-Jährige auch in den vergangenen beiden Spielzeiten kaum zu ersetzen, aber sein aktuelles Niveau liegt vielleicht noch einen Tick über den Weltklasseleistungen, die er bereits gezeigt hat.

Ein Grund dafür ist die harmonische Abstimmung in nahezu allen Abläufen mit seinen Mitspielern, vor allem aber eben mit Gnabry. Über einen FC Bayern, der schwerer auszurechnen ist – und der vielleicht sogar vor einem Luxusproblem steht, wenn Jamal Musiala zurückkehrt.

Leicht veränderte Rollenverteilung im Angriff des FC Bayern Spannend ist dabei die taktische Rollenverteilung der Offensivspieler: In vielen Partien hatten Gnabry und Kane eine auffallend tiefe Durchschnittsposition. Das ist unter anderem auf den Grafiken von "BetweenThePosts" zu erkennen, die für jedes Spiel der Münchner in Bundesliga und Champions League unter anderem ein Passnetzwerk bereitstellen. Darauf ist zu sehen, welche Spieler mit wem am meisten kombinieren, wer die meisten Ballkontakte hat und wie die Durchschnittsposition der einzelnen Spieler aussieht. Kane ist dabei in jedem Spiel durchschnittlich tiefer positioniert als die beiden Flügelspieler. Gnabry wiederum ist in vielen Spielen nahezu auf gleicher Höhe von Kane.

Die Passmap im Spiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig via "BetweenThePosts" © BetweenThePosts

Statt von einem Doppelsturm kann man hier eher von einer Doppelzehn sprechen. Beide sorgen in der leicht angepassten taktischen Ausrichtung von Kompany dafür, dass der Spielaufbau mit der Offensive verbunden ist. Das ist unter anderem auch deshalb notwendig, weil einer der Sechser (meist Joshua Kimmich) sich noch konsequenter rechts oder links neben die Innenverteidiger fallen lässt, um sich dem Gegnerdruck zu entziehen. Kane, Gnabry oder auch mal beide sind dann dafür verantwortlich, das Mittelfeld entsprechend aufzufüllen, um kurze Anspielstationen zu haben. Vor allem aber sorgen sie mit ihren abkippenden Bewegungen dafür, dass ihnen häufig Gegenspieler folgen, die wiederum Löcher in ihre Abwehrkette reißen. Löcher, die dann von Michael Olise, Luis Diaz oder dem jeweils anderen Partner im Zentrum genutzt werden können mit Tiefenläufen.

Serge Gnabry ist der perfekte Wingman für Harry Kane Hin und wieder war es in der vergangenen Saison ein Problem für die Bayern, dass Kane so viele Spielmacheraufgaben übernimmt. Nämlich vor allem dann, wenn die Neunerposition nicht besetzt war oder Spieler in Abschlusspositionen kamen, bei denen man sicher sein konnte, dass sie nicht die allerhöchste Trefferwahrscheinlichkeit haben. Wenn sich Kane nun fallen lässt, wird seine Position noch konsequenter von Gnabry, Olise oder Diaz aufgefüllt. Gegen den FC Chelsea waren der Engländer und Gnabry ein wichtiges taktisches Mittel, um Zugriff auf den Gegner zu bekommen. Die Blues pressten sehr hoch und schafften es, das Mittelfeld kompakt zu halten. Die Münchner reagierten darauf, indem die beiden zentralen Angreifer weite Wege nach hinten gingen. Gnabry war durchschnittlich fast so tief positioniert wie Kimmich. Über ihn und Kane gelang es dem deutschen Rekordmeister, Chelsea immer tiefer in die eigene Hälfte zu drücken und die Kontrolle zu übernehmen. "Wir spielen gut miteinander. Es ist keiner dabei, was denke ich sehr wichtig ist, der ein Riesenego hat und der Frontrunnner sein will. Das hilft der Mannschaft ungemein und macht gerade viel Spaß", erklärte Gnabry selbst die Dynamik im Angriffsspiel jüngst bei "Sky". Sein Zusammenspiel mit Kane ist gut aufeinander abgestimmt, vieles erinnert dabei an die Harmonie zwischen Heung-min Son und dem Engländer bei Tottenham. Es scheint, als wäre Gnabry der perfekte Wingman für Kane.

FC Bayern: Wie wird Jamal Musiala integriert? Spannend wird dahingehend die Rückkehr von Jamal Musiala. Der 22-Jährige hat durchaus das Potenzial zum "Frontrunner". Einer, der gern im fußballerischen Mittelpunkt steht, der gern auch mal ins Dribbling geht und es mit mehreren Gegenspielern aufnimmt. Aktuell ziehen die Bayern ihr Angriffstempo aus schnellen Kombinationen. Selten ist ein Spieler lange am Ball. Musiala wiederum hatte vor seiner Verletzung eine lange Phase, in der er sehr wechselhaft agierte. Einerseits zeigte er sein riesiges Potenzial mit beeindruckenden Einzelaktionen, andererseits dribbelte er sich zu oft fest und sorgte so dafür, dass ein gewisses Kombinationspotenzial nicht ausgeschöpft wurde. FC Bayern München: Joao Palhinha schließt Rückkehr offenbar aus

