Der frühere Bayern-Star Lucas Hernandez rechnet nach dem Abgang in Richtung Paris mit den Münchner Stars ab und lästert über das Mannschaftsklima.

Im Sommer 2023 verließ Lucas Hernandez den FC Bayern München nach vier Jahren wieder und wechselte zum französischen Meister Paris St. Germain.

Seine Zeit an der Säbener Straße, in der er unter anderem vier Meistertitel gewann, hat der Franzose allerdings nicht nur positiv in Erinnerung - ganz im Gegenteil.

Nun sprach der Innenverteidiger bei "Le Parisien" über das Mannschaftsklima bei den Münchnern.

"In Deutschland konnte ich bei meiner Ankunft die Sprache nicht sprechen, es gab nicht diesen Zusammenhalt. Die Spieler konnten mir nicht helfen, weil wir uns nicht wirklich verstanden. Es war eine etwas kühlere Beziehung", erklärte der 27-Jährige.