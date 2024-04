Mainz dreht Spiel gegen Hoffenheim

Anzeige

Der Klassenerhalt rückt für Mainz 05 in greifbare Nähe. Gegen Europapokal-Apsirant Hoffenheim gewannen die Rheinhessen nach Rückstand.

Der FSV Mainz 05 hat einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die dominant spielenden Rheinhessen bezwangen die TSG Hoffenheim hochverdient mit 4:1 (0:1) und bleiben das Team der Stunde im Tabellenkeller. Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen holte zehn Punkte aus den letzten vier Spielen, unter dem neuen Coach gab es 13 Zähler aus fünf Heimspielen.

Jonathan Burkardt (47.), Philipp Mwene (51.), Brajan Gruda (63.) und Karim Onisiwo (88.) verschafften den 05ern etwas Luft. Für harmlose Hoffenheimer war die anfängliche Führung von Pavel Kaderabek (19.) im Rennen um Europa zu wenig. Fünf Spieltage vor Saisonende wächst der Rückstand auf den siebtplatzierten FC Augsburg auf drei Punkte. Keeper Oliver Baumann stellte mit dem 24. Spiel in Serie ohne weiße Weste den Vereins-Negativrekord ein.

Henriksen hatte vor der Partie das "nächste Finale" ausgerufen. "Jagen macht mehr Spaß als gejagt zu werden", gab der Däne als Motto vor. Sein Team müsse für das Traumziel Klassenerhalt "kämpfen, kämpfen und nochmal kämpfen". Der Start war vielversprechend, doch Leandro Barreiros Treffer nach 40 Sekunden zählte wegen Abseits nicht. Während Mainz vor allem auf schnelles Umschaltspiel setzte, versuchte es Hoffenheim mit langen Ballpassagen.

Die Taktik des Abstiegskandidaten klappte anfangs besser. Mwene zwang Baumann von der Strafraumkante zu einer ersten Parade (13.), Burkardt verzog um Zentimeter (14.). Als dann allerdings der starke Gruda wegen Nasenblutens kurz draußen behandelt wurde, schlug die TSG eiskalt zu. Kaderabek nickte in Überzahl eine Flanke von Andrej Kramaric ins leere Tor, der vergebens herausgeeilte Robin Zentner sah nicht gut aus.

In Folge rissen die Rheinhessen das Spiel noch mehr an sich, dominierten in den Zweikämpfen. Anthony Caci zielte vor 32.000 Zuschauern knapp vorbei (26.), ehe Dominik Kohr gleich zwei Chancen innerhalb weniger Sekunden vergab (33.). Hoffenheim konzentrierte sich nur noch aufs Verteidigen. Das wurde kurz nach der Pause bestraft.