DFB-Team - Julian Nagelsmann tüftelt an der Aufstellung: Drei überraschende Personalien

Vor dem Halbfinale der Nations League gegen Portugal am Mittwochabend ereilt die deutsche Nationalmannschaft eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Julian Nagelsmann muss improvisieren. Auf wen setzt der Bundestrainer jetzt?

Aus dem DFB-Camp in Herzogenaurach berichtet Tobias Hlusiak

Schon als Julian Nagelsmann den Kader für das Final-Four-Turnier nominierte, hatte er eine Denksportaufgabe lösen müssen.

Dem Bundestrainer fehlten liebgewonnen Stammkräfte. Spieler, auf die er baut, die zu seinem festen Personal gehören.

Antonio Rüdiger, Jamal Musiala, Kai Havertz, Tim Kleindienst, Nico Schlotterbeck und Benjamin Henrichs konnte der 37-Jährige aus den unterschiedlichsten Gründen nicht nominieren.

Und so improvisierte Nagelsmann, stellte einen Kader zusammen, der jung und hungrig daherkam und die ein oder andere Überraschung enthielt.

Seit der Ankunft in der gewohnten Base in Herzogenaurach am vergangenen Freitag geht das Tüfteln aber munter weiter. Schon vier Spieler mussten verletzungsbedingt wieder abreisen.

Angelo Stiller war erst gar nicht angereist. Der für den VfB-Star nachnominierte Jonathan Burkhardt musste am Sonntag dann selbst den Daumen senken. Eine Risswunde an der Ferse zwang den Mainzer dazu.

Zuvor hatten bereits Nadiem Amiri (Adduktorenbeschwerden) und Yann Bisseck - der sich im Champions-League-Finale am Oberschenkel verletzt hatte - ihr DFB-Abenteuer beenden müssen.

Angespannt ist die (Personal-)Lage beim DFB deshalb natürlich. Die Gesamtstimmung ist vor dem Spiel gegen Portugal am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF-Stream via Joyn) aber von Selbstvertrauen und Zuversicht geprägt