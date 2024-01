Markus Babbel: "TSG hat in München nichts zu verlieren? Das stimmt ja nicht"

Anzeige

Vor dem Jahresauftakt in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und 1899 Hoffenheim sprach ran-Experte Markus Babbel über die Ausgangslage beider Teams.

Am Freitagabend geht die Bundesliga wieder weiter.

Zum Auftakt des 17. Spieltages, der den Abschluss der Hinrunde markiert, trifft der amtierende Meister FC Bayern München in der Allianz-Arena auf 1899 Hoffenheim (ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App).

"Das wird für beide schwer. Es geht für beide um viel. Auch für Hoffenheim. Man sagt zwar immer, die haben nichts zu verlieren. Aber das stimmt ja nicht. Hoffenheim hat schon auch den Anspruch international dabei zu sein", sagte ran-Experte Markus Babbel zur Ausgangslage für die Kraichgauer, die er von Februar bis Dezember 2012 selbst coachte.

Eine ähnliche Situation sieht der 51-Jährige für seinen Ex-Klub Bayern München, für den er als Profi einst 261 Mal in Pflichtspielen auflief: "Beim ersten Spiel weiß keiner so genau, wo er gerade steht. Auch der FC Bayern nicht. Sofort wieder in Tritt zu kommen, an die Form aus der Hinrunde wieder anzuknüpfen, das ist nicht so einfach. Deswegen ist das eine spannende Konstellation."

Die Bayern kamen im einzigen Testspiel der Vorbereitung auch nur zu einem 1:1-Unentschieden gegen den Schweizer Erstligisten FC Basel.