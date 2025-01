Angeführt von Ausnahmekönner Florian Wirtz ist Bayer Leverkusen dem FC Bayern im Titelrennen der Fußball-Bundesliga unbeirrt auf den Fersen geblieben.

Der Double-Gewinner Bayer Leverkusen siegte am Samstagabend im Westduell gegen Borussia Mönchengladbach hochverdient mit 3:1 (1:0) und verkürzte den Rückstand auf den Tabellenführer mit dem elften Pflichtspielsieg in Serie wieder auf vier Zähler. Die Münchner hatten am Nachmittag gegen den VfL Wolfsburg (3:2) vorgelegt.

Doppelpacker Wirtz (32., 62./Handelfmeter) und Torjäger Patrik Schick (74.) trafen zum Sieg für die Werkself, die sich Schwung für den wegweisenden Champions-League-Kracher bei Atletico Madrid am Dienstag holte und in der Liga den zweiten Tabellenplatz festigte.

Für die Gladbacher erzielte Tim Kleindienst (90.+1) in der Nachspielzeit sein zehntes Saisontor, im dritten Spiel des neuen Jahres war es die dritte Niederlage. Als Elfter stecken die Fohlen im Tabellenmittelfeld fest.