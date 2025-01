FSV Mainz: Armindo Sieb erhält Höchststrafe? Hintergründe zum Bayern-Talent

Armindo Sieb wurde beim FSV Mainz erst ein- und dann vorzeitig ausgewechselt. Das hat bei dem 21-Jährigen medizinische Gründe.

Armindo Sieb wurde zuletzt in Leverkusen nach drei Minuten eingewechselt. Gut eine Stunde später musste er schon wieder runter.

Die Höchststrafe für das Bayern-Talent, das auf Leihbasis beim Bundesliga-Klub FSV Mainz spielt?

Nein. "Er will und kann nur 60 Minuten spielen", sagte der Mainzer Trainer Bo Henriksen. Ein paar Tage später präzisierte er: "Natürlich will er 90 Minuten spielen, aber er kann es nicht." 68 Minuten waren am achten Spieltag gegen Gladbach das höchste der Gefühle.

Denn wie die "Bild" berichtet, soll Sieb ein geringeres Lungenvolumen haben und damit vergleichsweise schnell platt sein.

"Als er kam, reichte es vielleicht für 20 bis 25 Minuten, jetzt sind es schon 60, 70 Minuten – er macht jeden Tag Fortschritte", sagte Henriksen.