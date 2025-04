Der BVB kommentierte den Post bereits und schrieb: "Einer der größten Spieler unserer Vereinsgeschichte macht Schluss – Deine Karriere war einzigartig, Mats! Wir verneigen uns vor Deinen Leistungen, Deinen Erfolgen und Deiner Laufbahn. Für immer Borusse! Für immer eine schwarzgelbe Legende!"

Der Verteidiger spielte ab dem 2008 mehr als acht Jahre lang für Borussia Dortmund, bevor er 2016 für drei Spielzeiten zum FC Bayern zurückkehrte. Von 2019 bis 2024 spielte er wieder in Dortmund. Mit dem BVB gewann Hummels zweimal die Deutsche Meisterschaft, mit dem FC Bayern dreimal. Zudem wurde er 2014 mit der Deutschen Nationalmannschaft Weltmeister.

Im Sommer 2024 lief sein Vertrag in Dortmund aus. Zwei Monate später unterzeichnete Hummels einen Vertrag für eine Saison in Italien bei AS Rom. Nachdem er in den ersten Wochen nach seiner Verpflichtung nicht zum Einsatz kam, kämpfte er sich in die Mannschaft. Der Abwehrspieler kam bislang in 18 Pflichtspielen zum Einsatz, 16 Mal davon stand er in der Startelf.