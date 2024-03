Max Kruse knöpft sich nächsten Ex-Trainer vor: "Charakterlich absolute Katastrophe!"

Anzeige

Dass Max Kruse und Niko Kovac in diesem Leben keine Freunde mehr werden, war wohl abzusehen. Nun hat der Ex-Kicker in seinem Podcast ordentlich gegen seinen ehemaligen Coach ausgeteilt.

"Ich hatte eigentlich nur ein Beispiel, bei dem ich sagen würde: charakterlich absolute Katastrophe. Niko Kovac", schoss Max Kruse in seinem Podcast "Flatterball" gegen seinen Ex-Trainer beim VfL Wolfsburg.

Unter dem Kroaten machte der heutige Baller-League-Teammanager lediglich fünf Bundesliga-Spiele, bevor sein Vertrag im November 2022 aufgelöst wurde.

Kruse sieht sich selbst in einer Reihe von Spielern, die unter Kovac auf einmal eine kleinere Rolle spielten: "Niko hat ja so seine spezielle Art, eine Mannschaft zu rasieren. Ich glaube, er will relativ frühzeitig zeigen, dass er der Platzhirsch ist. Dass er das Nonplusultra ist. In all seinen Vereinen, in denen er Trainer war, hat er relativ schnell einen unumstrittenen Spieler rasiert. In Monaco Kapitän Wissam Ben Yedder, Alex Meier bei Eintracht Frankfurt, bei Bayern Thomas Müller. Und dann halt mich bei Wolfsburg."

Über die Gründe kann der 35-Jährige nur spekulieren: "Das sind alles meinungsstarke Spieler und Leistungsträger. Er hat immer einen rasiert. Da frage ich mich: Warum macht man das? Ist man so egoistisch? Oder ist man so mit sich selbst unzufrieden?"