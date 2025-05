Meisterfeier des FC Bayern live: Die Party vom Marienplatz im Livestream auf Joyn

Doch auch Bayer Leverkusen kam beim SC Freiburg nur zu einem Unentschieden (2:2) und konnte den FC Bayern an den letzten beiden Spieltagen rechnerisch nicht mehr vom Thron stoßen.

Eigentlich wollte der FC Bayern München den Meistertitel in der Bundesliga am 32. Spieltag durch einen Sieg bei RB Leipzig klar machen. Kurz vor Schluss kassierten die Münchner aber den Ausgleichstreffer zum 3:3.

Der FC Bayern München ist zum 34. Mal deutscher Meister. Deshalb wird nach der Saison ordentlich gefeiert in München. So sieht der Party-Plan des deutschen Rekordmeisters aus.

Die Party-Planungen können also starten: Was haben die Münchner vor? Wann gibt es die Meisterfeier auf dem Marienplatz? ran hat alle Informationen parat.

Das Wichtigste in Kürze

Der Termin für die obligatorische Meisterfeier am Marienplatz steht bereits fest. Am 18. Mai , einen Tag nach dem letzten Bundesliga-Spiel, wird die Mannschaft im Münchner Rathaus empfangen. Oberbürgermeister Dieter Reiter hat das Team dorthin eingeladen. Die Meisterfeier beginnt laut Klub-Angaben gegen 13:15 Uhr.

Party am Marienplatz: Wann feiert der FC Bayern mit den Fans in der Münchner Innenstadt?

FC Bayern in Party-Laune: Wird die Meisterfeier auch im TV und Livestream übertragen?

Ja. Die Frauen des FC Bayern schrieben in dieser Saison Geschichte und sicherten sich zum ersten Mal das Double aus Meisterschaft und Pokal und sollen deshalb zusammen mit den Männern gewürdigt werden.

Party am Marienplatz: Werden auch die Bayern-Frauen mit dabei sein?

FC Bayern wieder Meister! Wann war die Übergabe der Schale?

Dem FC Bayern wurde die Meisterschale am 33. Spieltag nach dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 10. Mai verliehen. Es war das letzte Bundesliga-Heimspiel für den deutschen Rekordmeister in der laufenden Saison.

Im Anschluss an die Schalenübergabe kam es dann auch zu den traditionellen Weißbierduschen auf dem Feld.