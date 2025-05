Bundesliga heute live: Der 34. Spieltag im TV, Livestream und Ticker

Paarungen: Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen; RB Leipzig vs. VfB Stuttgart; TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München; SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt; 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen; Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg; FC Augsburg vs. Union Berlin; FC St. Pauli vs. VfL Bochum; Borussia Dortmund vs. Holstein Kiel