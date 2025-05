Thomas Müller: Die größten Meilensteine der Bayern-Legende

Anzeige

1. Spiel für den FC Bayern (15.08.2008) Am 15. August 2008 ist es so weit: Zum 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison darf Thomas Müller sein Debüt für die Profis des FC Bayern geben. In der 79. Minute wird der damals 18-Jährige für Miroslav Klose eingewechselt. Gegen den HSV bleibt ihm bei seinem Debüt jedoch ein Sieg verwehrt: In der heimischen Allianz Arena kommen die Münchner am Ende nicht über ein 2:2 hinaus.

© IMAGO/MIS

1. Tor im Trikot der Bayern (10.03.2009) Bereits im zweiten Einsatz für die Bayern trifft Müller zum ersten Mal - und das ausgerechnet in der Königsklasse. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League setzt er den Deckel auf die Partie gegen Sporting Lissabon und trifft nach Einwechslung in der letzten Minute zum 7:1.

© 2009 Getty Images

1. Start-Elf-Einsatz für die Bayern (02.08.2009) Im DFB-Pokal steht Thomas Müller erstmals in der Startelf des FC Bayern: In der ersten Runde gegen die SpVgg Neckarelz vertraut Louis van Gaal dem Offensivspieler von Beginn an. Die Bayern setzen sich gegen das unterklassige Team mit 3:1 durch. Für Müller war der Arbeitstag nach 65 Minuten beendet - eine Torbeteiligung konnte er jedoch nicht beisteuern.

1. Tor in der Bundesliga (12.09.2009) Am 5. Spieltag gelingt Müller sein erstes Tor in der Bundesliga. Gegen Borussia Dortmund trifft er nach seiner Einwechslung in der 78. Minute zunächst zum 4:1. Doch damit nicht genug: Nur zehn Minuten später legt Müller einen zweiten Treffer zum 5:1-Endstand nach.

1. Tor im DFB-Pokal (22.09.2009) Nur zehn Tage später netzt Müller auch erstmals im DFB-Pokal. Nachdem ihm das in der ersten Runde noch verwehrt blieb, trifft er in Runde zwei gegen Rot-Weiß Oberhausen zum zwischenzeitlichen 4:0. Letztendlich können die Münchner souverän mit 5:0 gewinnen und in das Achtelfinale einziehen.

Erste und einzige Gelb-Rote Karte (21.10.2009) Im dritten Gruppenspiel der Champions League gegen Girondins Bordeaux erlebt Müller einen bitteren Abend: Nach einer frühen Gelben Karte in der 13. Minute muss er nach einer halben Stunde mit Gelb-Rot vom Platz – seine bis heute einzige Ampelkarte im Bayern-Trikot. Doppelt bitter: Nach 1:0-Führung unterliegen die Bayern noch mit 1:2.

1. Titel für den FC Bayern (08.05.2010) In seiner zweiten Saison beim FC Bayern München darf Thomas Müller seinen ersten Titel feiern. Nach dem 3:1-Sieg am 34. Spieltag gegen Hertha BSC stemmt der Offensivakteur erstmals die Meisterschale in die Höhe. Mit 70 Punkten sichert sich der FCB die Trophäe vor dem Tabellenzweiten FC Schalke 04. Für Müller sollte es die erste von 13 Meisterschaften sein.

© 2010 Getty Images

1. DFB-Pokal-Titel für den FC Bayern (15.05.2010) Nur sieben Tage später folgte der nächste Triumph: Durch einen souveränen 4:0-Erfolg gegen Werder Bremen krönt sich der FC Bayern zum DFB-Pokal-Sieger. Müller bleibt zwar ohne Tor, darf aber zum ersten Mal den goldenen Pokal in den Berliner Nachthimmel recken.

1. Nationaler Supercup für den FC Bayern (07.08.2010) Im nationalen Supercup trifft der FC Bayern als amtierender Doublesieger auf den Vizemeister FC Schalke 04. Müller erzielt in der 75. Minute das 1:0, kurz darauf trifft Miroslav Klose zum 2:0-Endstand. Der nächste Pokal ist im Sack.

100. Pflichtspiel für den FC Bayern (09.04.2011) Gegen den 1. FC Nürnberg feiert Müller sein erstes dreistelliges Jubiläum und knackt die 100-Pflichtspiele-Marke für die Bayern. Das Spiel endet 1:1, Müller erzielt dabei das zwischenzeitliche Führungstor für den deutschen Rekordmeister.

© 2011 Getty Images

Tor Nummer 50 für den FC Bayern (12.08.2012) Im Finale des DFL-Supercups erzielt Müller sein 50. Pflichtspieltor für den FC Bayern. In der 11. Minute trifft er per Abstauber zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Münchner. Dem BVB gelingt noch der Anschlusstreffer durch Lewandowski, letztendlich können sich die Bayern aber durchsetzen.

200. Pflichtspiel für den FC Bayern (01.05.2013) Nur knapp zwei Jahre nachdem Müller die 100 Spiele-Marke knackte, durchbricht der Bayern-Profi die nächste Barriere. Gegen den FC Barcelona läuft Müller zum 200. Mal für die Profis des Rekordmeisters auf – und trifft zum finalen 3:0. Nach dem 4:0-Sieg im Hinspiel gelingt den Münchnern somit der Sprung in das Champions-League-Finale.

1. Champions-League-Titel für den FC Bayern (25.05.2013) Im Londoner Wembley-Stadion krönt sich Müller mit dem FC Bayern zum Champions-League-Sieger. Nachdem der Raumdeuter zuvor zweimal im Finale unterlegen war (2010 gegen Inter Mailand und 2012 gegen den FC Chelsea), klappt es endlich im dritten Anlauf - dieses Mal gegen den BVB. Durch ein Last-Minute-Tor von Arjen Robben zum 2:1 gelingt den Münchenern der große Coup.

© Bernd König

1. Triple für den FC Bayern (01.06.2013) Durch den 3:2-Sieg im Pokal-Finale gegen den VfB Stuttgart macht der FC Bayern eine Woche später das Triple perfekt. Nach der Meisterschaft und dem Champions-League-Titel darf Müller auch den dritten großen Saisontitel in die Luft strecken. Dabei gelingt ihm das 1:0 per Elfmeter - das zwischenzeitliche 3:0 von Gomez legt er zudem auf.

Tor Nummer 100 für den FC Bayern (17.08.2014) Der nächste Meilenstein für Thomas Müller, der in der Pokal-Partie gegen Preußen Münster sein 100. Pflichtspieltor für die Bayern erzielt. Beim 4:1-Sieg der Münchner markiert Müller den Treffer zum 2:0.

300. Pflichtspiel für den FC Bayern (06.05.2015) Noch einmal 100 Pflichtspiele mehr für Thomas Müller - und wieder trifft er mit seinen Bayern auf den FC Barcelona. Das Ergebnis ist erneut 3:0, dieses Mal gehen die Bayern jedoch als Verlierer vom Platz. Im Champions-League-Halbfinal-Hinspiel in Katalonien sind die Münchner chancenlos. Ein bitterer Meilenstein für Müller.

400. Pflichtspiel für den FC Bayern (09.09.2017) Wieder dauert es lediglich zwei Jahre bis Müller die nächsten 100 Pflichtspiele für die Bayern absolviert hat - wieder unterliegt der deutsche Rekordmeister in Müllers Meilenstein-Spiel. In der Bundesliga muss sich der FC Bayern mit 2:0 gegen die TSG Hoffenheim geschlagen geben.

100. Einsatz in der Champions League (19.09.2018) In der Gruppenphase gegen Benfica Lissabon bestreitet Thomas Müller sein 100. Pflichtspiel in der Champions League. Ein erfolgreiches Jubiläum: Der FC Bayern besiegt die Mannschaft aus Portugal souverän mit 2:0.

Erste und einzige Rote Karte (12.12.2018) Am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase kassiert Müller gegen Ajax Amsterdam seine erste und einzige Rote Karte im Trikot der Bayern. Beim 3:3 trifft Müller in der 75. Minute Gegenspieler Tagliafico per Kung-Fu-Tritt am Kopf und muss frühzeitig vom Platz.

© imago images/Pro Shots

500. Pflichtspiel für den FC Bayern (02.11.2019) Nach knapp zehn Jahren im Trikot des FC Bayern erreicht Müller das 500. Pflichtspiel für die Münchner. Eine Marke, die neben Müller lediglich zehn weitere Profis des FC Bayern knackten. Sportlich entwickelt sich das Jubiläum zur Horror-Show für den deutschen Rekordmeister, der in Frankfurt mit 1:5 unter die Räder kommt.

2. Champions-League-Titel für den FC Bayern (23.08.2020) Mit einem 1:0-Sieg im Finale gegen Paris St. Germain krönt sich Thomas Müller zum zweiten Mal zum Champions-League-Sieger. Durch ein Tor von Kingsley Coman setzt sich der FC Bayern in Lissabon durch. Ein weiterer großer Titel für die Bayern-Ikone Müller.

© Poolfoto UCL

Tor Nummer 200 für den FC Bayern (18.09.2020) Der FC Bayern startete beim Müller-Jubiläum mit einer Tor-Show in die Saison. Im Heimspiel gegen Schalke 04 erzielen die Münchner acht Tore und auch Müller darf sich in die Torschützenliste eintragen. Der Raumdeuter trifft zum zwischenzeitlichen 6:0 - sein 200. Pflichtspieltor für den FCB.

Letztes Spiel in der Champions League (16.04.2025) Im San Siro endet die Champions-League-Karriere von Thomas Müller im Trikot der Bayern. Nach einem 2:2-Unentschieden scheidet der deutsche Rekordmeister im Viertelfinale der Königsklasse aus. Im Hinspiel gelingt Müller noch ein Treffer, im Rückspiel bleibt der er weitestgehend blass.

© Kirchner-Media

500. Bundesligaspiel für den FC Bayern (26.04.2025) Gegen Mainz 05 bestreitet Thomas Müller sein 500. Pflichtspiel in der Bundesliga für den FC Bayern München. Bei dem 3:0-Sieg wird Müller in der 84. Minute unter tosendem Applaus eingewechselt.

750. Pflichtspiel für den FC Bayern München (10.05.2025) Ein ganz besonderes Jubiläum für Thomas Müller. Die Vereinslegende knackt nicht nur die 750-Pflichtspiele-Marke – der 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach ist zugleich das letzte Spiel des Raumdeuters in der Allianz Arena. Nach Abpfiff stemmt er zum 13. und letzten Mal die Meisterschale in den Münchner Himmel.

© 2025 Getty Images

Letztes Bundesliga-Spiel für den FC Bayern (17.05.2025) Im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim absolviert Thomas Müller sein letztes Bundesliga-Spiel für den FC Bayern. Damit endet eine Ära, die 16 Jahre zuvor im selben Trikot begonnen hatte – mit einem Jungen aus der eigenen Jugend, der zur Vereinslegende wurde.