Anzeige

Anzeige

Leon Goretzka Der Mittelfeldspieler war zu Beginn der Saison außen vor, ließ sich aber nie hängen und wurde im Verlauf der Spielzeit wieder zu einem wichtigen Teil der Mannschaft. Ende gut, alles gut? Mitnichten. Einem aktuellen Bericht der "Sport Bild" zufolge wurde Goretzka von den Verantwortlichen mitgeteilt, dass er weiter ein Verkaufskandidat sei. Der 30-Jährige soll einer der Top-Verdiener in der Mannschaft sein, außerdem gibt es mit Sicherheit einen Markt für den Nationalspieler. Der FC Bayern könnte also eine Ablöse einstreichen und Gehalt einsparen. Goretzka selbst fühlt sich aber offensichtlich wohl in München, er ließ sich nichts zuschulden kommen und würde wohl gerne bleiben.

Anzeige

Anzeige

FC Bayern verabschiedet Thomas Müller: Lustige Kussszene mit Goretzka

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Leroy Sane Ebenso offen wie die Zukunft von Goretzka ist die von Leroy Sane. Während Goretzka aber noch Vertrag bis 2026 hat, läuft das Arbeitspapier von Sane Ende Juni aus. Der FC Bayern drängte auf eine Verlängerung zu verminderten Bezügen, doch der Offensivspieler wechselte zu Berater Pini Zahavi, der mehr Geld einforderte. FC Bayern: Spielt Thomas Müller bei der Klub-WM? Offenbar muss sich der 29-Jährige bis Freitag entscheiden, ob er das Angebot des FC Bayern annimmt. Obwohl Sane im Saisonendspurt ordentlich aufdrehte und Werbung für sich machte, sollen die Münchner nicht bereit sein, auf die Forderungen Zahavis einzugehen. Dafür waren Sanes Leistungen auf die ganze Saison gesehen einfach zu schwankend. Die nächsten Tage werden zeigen, ob der Nationalspieler eine Zukunft in München hat.

Kingsley Coman Was für Sane gilt, gilt auch für Kingsley Coman. Ein Unterschiedsspieler war der Franzose zuletzt nur noch selten, er konnte nicht mehr völlig überzeugen und soll deshalb ein Verkaufskandidat sein. Zumal die Luft im offensiven Mittelfeld immer dünner wird. Michael Olise und Jamal Musiala sind gesetzt, im Idealfall vervollständigt Wirtz diese Dreierreihe. Für den Siegtorschützen des Champions-League-Finales 2020 bliebe dann kaum noch Platz, in dieser Saison spielte er schon verhältnismäßig wenig. Der 30-Jährige soll Interesse aus der Premier League geweckt und auch hochdotierte Angebote aus Saudi-Arabien vorliegen haben. Andererseits hat der "King" einen hohen Stellenwert in München und spielt seit 2017 für den FC Bayern. Ein Abschied würde deshalb nicht nur den Fans wehtun.

Anzeige

Anzeige

Serge Gnabry Gnabry ist der dritte offensive Mittelfeldspieler mit ungewisser Zukunft. Auch er gilt als einer der Topverdiener und steht somit zwangsläufig auf dem Prüfstand. Dass im Bayern-Kader der Zukunft noch Sane, Coman und Gnabry stehen, scheint beinahe ausgeschlossen. Das Trio befindet sich in gewisser Weise in einem Wettkampf um eine Zukunft in München. Was dabei für Gnabry spricht, ist seine Vielseitigkeit. Sogar als Außenverteidiger kann der Nationalspieler zum Einsatz kommen. Außerdem akzeptierte er geräuschlos, Ergänzungsspieler zu sein und half der Mannschaft, wenn er gebraucht wurde. Alles das könnte für den 29-Jährigen sprechen, wenn er zum Beispiel im Rahmen einer Vertragsverlängerung bereit wäre, auf Gehalt zu verzichten.

Minjae Kim Der Südkoreaner kam vor zwei Jahren als einer der besten Abwehrspieler der Serie A für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel zum FC Bayern. Kim sollte der neue Abwehrchef werden, er konnte die Hoffnungen aber nicht erfüllen. In der aktuellen Spielzeit war der 28-Jährige immer wieder angeschlagen, er biss aber auf die Zähne und patzte mehrfach entscheidend. Die Bayern wollen nun Jonathan Tah verpflichten. Sollte ihnen das gelingen, wäre Kims Zeit in München wohl vorbei. Er wird mit einem Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebracht. Da Kim noch Vertrag bis 2028 hat, könnten die Bayern sich einen großen Teil der für den Innenverteidiger gezahlten Ablöse wohl zurückholen.

Anzeige

Anzeige

FC Bayern: Leon Goretzka posiert als Vollmaschine auf Ibiza

Dayot Upamecano Anders ist die Lage bei Dayot Upamecano. Der französische Nationalspieler hat nur noch ein Jahr Vertrag in München, bislang kam es nicht zu einer Verlängerung. Anscheinend fordert die Upamecano-Seite mehr Geld, als die Bayern zu zahlen bereit sind. Klub-WM 2025: Alle Spiele des FC Bayern und des BVB LIVE in Sat.1, im Livestream auf Joyn und auf ran.de Bleiben soll der derzeit noch verletzte Franzose trotzdem, in der aktuellen Saison zeigte er ansprechende Leistungen. Schon bei der Klub-WM könnte der 26-Jährige mit Tah die Innenverteidigung bilden – und weiter Werbung für einen gutdotierten Vertrag machen.

Anzeige

Joao Palhinha Wegen des Portugiesen fand der Begriff "Holding Six" Eingang in die deutsche Fußballsprache. Thomas Tuchel wünschte sich in seiner Zeit als Trainer des FC Bayern unbedingt einen solchen defensiven Mittelfeldspieler, sein absoluter Wunschkandidat war Palhinha. Als dieser schließlich nach München wechselte, war Tuchel aber schon nicht mehr da. Sein Nachfolger Vincent Kompany scheint wenig Verwendung für den 29-Jährigen zu haben, Palhinha spielte kaum. Der FC Bayern würde den 50-Millionen-Euro-Mann wohl gerne wieder abgeben, mit Tom Bischof wurde bereits ein weiterer Konkurrent für das zentrale Mittelfeld verpflichtet. Palhinha will sich aber durchsetzen. "Ich habe Lust zu kämpfen. Wenn jemand zeigen möchte, was er kann, dann ich“, sagte er gerade erst dem "kicker". Vielleicht bieten sich ihm beim letzten Bundesliga-Spiel in Hoffenheim und bei der Klub-WM Palhinha noch einmal die Chance, ein wenig Werbung für sich zu machen.