War die Bayern-Niederlage gegen Bochum eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft? Eine Statistik spricht dafür.

Acht Punkte Abstand hat Bayer Leverkusen nach dem 22. Bundesliga-Spieltag auf den FC Bayern München.

Die Elf von Xabi Alonso gewann mit 2:1 beim 1. FC Heidenheim und profitierte dann auch noch von der 2:3-Niederlage Münchens beim VfL Bochum.

Den Bayern bleiben also lediglich zwölf Spiele, um die Werkself noch einzuholen und den Titelkampf offen zu halten.

Wenn es jedoch nach der Statistik geht, ist die Meisterschaft bereits entschieden. Ein Blick auf die Historie zeigt: Alle Teams, die nach 22 Spielen mindestens acht Punkte Vorsprung auf Platz zwei hatten, wurden am Ende auch Meister.

So oder so kommt es in dieser Spielzeit also zu einem Novum. Entweder brechen die Bayern den Bann dieser Statistik. Oder Bayer wird erstmals Deutscher Meister und schafft ein für alle Mal den Begriff "Vizekusen" ab.

Momentan spricht mehr für Letzteres - Leverkusen ist wettbewerbsübergreifend seit 32 Spielen ungeschlagen. Die Alonso-Elf scheint unaufhaltsam.