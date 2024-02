Anzeige Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ Update, 18. Februar, 10:25 Uhr: Dank Zirkzee: Baldiger Geldsegen für den FCB? +++ Dieser Abgang könnte sich für die Bayern noch richtig lohnen. Beim Rekordmeister gelang Joshua Zirkzee der Durchbruch nicht, bei seinem neuen Klub spielt der Stürmer dagegen groß auf. Mit 15 Torbeteiligungen in 26 Pflichtspielen ist er einer der Garanten für die starke Saison des FC Bologna in der Serie A. Dementsprechend weckt Zirkzee auch bei anderen Klubs Begehrlichkeiten. So sollen unter anderem Juventus Turin, Inter Mailand, die SSC Neapel und der FC Arsenal bereits Interesse angemeldet haben. Laut dem italienischen Journalisten Matteo Moretto mischt sich nun mit Milan ein weiterer Klub in den Poker ein. So sollen die Rossoneri bis zu 40 Millionen für Zirkzee bezahlen wollen. Weil der Ex-Münchner aber einen Vertrag bis 2026 besitzt - ohne Ausstiegsklausel - kann Bologna die Ablöse frei verhandeln. Demnach will der Klub rund 60 Millionen Euro. Die erfreuliche Nachricht für die Bayern. Für 8,5 Millionen Euro ließen die Münchner Zirkzee im Sommer 2022 ziehen - mit einer Weiterverkaufs-Beteiligung in Höhe von 50 Prozent. Von der nächsten Ablöse geht also die Hälfte auf die Konten der Münchner. Übrigens: Die Bayern selbst haben eine deutlich günstigere Rückkaufoption, die bei rund 20 bis 25 Millionen liegt. Eine Rückkehr in die alte Heimat ist laut Moretto aber aktuell kein Thema.

+++ Update, 17. Februar, 11:45 Uhr: Bayern wehrt sich gegen Medienbericht +++ Thomas Tuchel verschwindet zwischen Spielen nach eigener Aussagen in seiner Bubble. Lesen ,was über die Bayern geschrieben wird, würde er nicht. Der Pressechef der Münchner, Dieter Nickles, stellte aber klar, dass in den Medien zuletzt böse Lügen gestreut wurden. So habe Tuchel den Satz "Ihr seid nicht so gut, wie ich annahm, dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen" niemals gesagt. "Sky" hatte dies zuerst behauptet. "Das ist schlichtweg nicht richtig, das ist nicht die Wahrheit", so Nickles. "Solche Sätze gehen natürlich in die Medienwelt raus und hat teilweise auch eine toxische und würdelose Wirkung." Tuchel selbst ging sogar noch einen Schritt weiter: "Wir werden uns als Trainerteam niemals über die Mannschaft stellen. Diese Satz ist völlig absurd. Ein Trainer, der so einen Satz sagt, der steigt ja hoffentlich nicht mehr in den Bus zu seiner Mannschaft ein."' Das Trainerteam und die Spieler werden sich weiterhin pushen und "zwar immer auf Augenhöhe und vor allem miteinander. Denn anders geht’s nicht." Gerade in der jetzigen schwierigen Situation.

+++ Update, 17. Februar, 11:30 Uhr: Tuchel: verändert Trainings-Routine +++ Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat die Routinen im Training vor dem Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum verändert. "Nach zwei Niederlagen hat es nicht gereicht, im gewohnten Trott weiterzumachen", so der Coach bei der Abschluss-PK am Samstag. So habe am Freitag die komplette Mannschaft zusammentrainiert und nicht wie sonst in zwei Gruppen. Auch habe die Spielfreude im Mittelpunkt gestanden und nicht die taktische Ausrichtung wie sonst. Die aktuelle Situation bezeichnete Tuchel als "unbefriedigend". "Da gilt es sich rauszuziehen, Kraft zu schöpfen und es als Herausforderung zu sehen". Tuchel nahm sich auch selbst in die Pflicht: "Wir müssen uns beweisen als Trainer und als Spieler."

+++ Update, 16. Februar, 14:14 Uhr: Muskelfaserriss bei Neuzugang Boey +++ Neuzugang Sacha Boey wird dem FC Bayern mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wie der Rekordmeister mitteilte, zog sich der 23 Jahre alte Rechtsverteidiger "einen großen Faserriss im linken, hinteren Oberschenkel" zu. Der Franzose war erst Ende Januar für 30 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul nach München gewechselt. Seither kam er für die Bayern zweimal zum Einsatz: als Joker beim 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach sowie als Startelf-Spieler beim 0:3 in Leverkusen.

Anzeige +++ Update, 16. Februar, 07:30 Uhr: Trio offenbar nicht mehr unverkäuflich +++ Beim FC Bayern deutet sich im Sommer ein Kaderumbruch an, offenbar drei Spieler haben ihren Status als Bausteine für die Zukunft dabei verloren. Wie die "Sport Bild" berichtet, seien Leon Goretzka, Leroy Sane und Serge Gnabry intern nicht mehr unumstritten. Dem Bericht zufolge sei keiner der drei Profis mehr unverkäuflich, eine Trennung im Sommer wäre bei einem passenden Angebot wohl denkbar. Die Verträge von Goretzka und Gnabry laufen bis 2026, Sane ist nur bis 2025 an den Rekordmeister gebunden.

+++ Update, 15. Februar, 20:10 Uhr: Kein Schnellschuss wie bei Nagelsmann: Mit Tuchel aus der Krise +++ Wie reagiert der FC Bayern auf die aktuelle sportliche Situation? Wie die "Abendzeitung" berichtet, offenbar deutlich gelassener als vor rund einem Jahr nach einer Niederlage bei Bayer Leverkusen. Damals wurde Julian Nagelsmann entlassen. Diesmal, so heißt es sollen Trainer Thomas Tuchel und die Mannschaft "gemeinsam aus der Krise kommen, Vorstand und Präsidium stärken den Coach, stehen weiter hinter ihm". Einen Schnellschuss wie bei Nagelsmann solle es diesmal nicht geben

+++ Update, 15. Februar, 11:15 Uhr: Angeblich begehrter Hansi Flick wechselt wohl Berater +++ Wie "Sky" vermeldet, hat der ehemalige Bayern-Trainer Hansi Flick seinen Berater gewechselt. Demnach lässt sich der 58-Jährige nun von Pini Zahavi vertreten, der unter anderem auch Robert Lewandowski zu seinen Klienten zählt. Wie es heißt, will Flick das große Netzwerk und die Erfahrung des Israelis nutzen. Zudem sei er bereit für ein neues Projekt. Vereine aus der Premier League sollen beim ehemaligen Bundestrainer angefragt haben, außerdem stehe er auf der Liste des FC Barcelona für die Xavi-Nachfolge. Zudem soll er auch beim FC Bayern als potenzieller Nachfolger von Thomas Tuchel bereitstehen, sollte dieser den Klub verlassen.

+++ Update, 14. Februar, 18:45: Wildes Gerücht aus Spanien: Hat sich Tuchel dem FC Barcelona angeboten? +++ Einige Mitglieder aus dem Lager von Bayern-Trainer Thomas Tuchel sollen offenbar die Möglichkeit eines Wechsels zum FC Barcelona nach dem bevorstehenden Abgang von Xavi im Sommer erfragt haben. Das berichtet die spanische Sporttageszeitung "Mundo Deportivo". Demnach sei Präsident Joan Laporta ein Bewunderer von Tuchels Arbeit, der um 50-Jährige wiederum sei sich seines Standings in Katalonien bewusst. Bereits 2021 sei Tuchel Thema in Barcelona gewesen, heißt es. Erst kürzlich hatte Tuchel bei einem Fanklubtreffen von der spanischen LaLiga geschwärmt und sie als "reizvoll" für einen Trainer bezeichnet. "Sky"-Experte Dietmar Hamann hatte dies als Bewerbung Tuchels für Barca fehlinterpretiert und sah sich anschließend zu einer öffentlichen Entschuldigung gezwungen. Trotz des Berichts ist es aktuell unwahrscheinlich, dass Tuchel trotz der aktuell schwierigen Lage beim Rekordmeister nach der 0:3-Topspielniederlage gegen Leverkusen nach nur so kurzer Zeit in München schon weiterzieht. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. Bei einem frühzeitigen Ausscheiden aus der Champions-League könnte sein Stuhl jedoch mehr denn je wackeln. Die Bayern-Bosse stellten sich allerdings trotz der lauter werdenden Kritik öffentlich vor Tuchel und stärkten ihm kollektiv den Rücken.

+++ Update, 13. Februar, 19:45 Uhr: Topfit? Tuchel widerspricht De Ligt +++ Matthijs de Ligt war sichtlich angefressen, als er beim 0:3 in Leverkusen 90 Minuten lang auf der Bank schmorte. Mit Upamecano, Kim und Dier erhielten drei Innenverteidiger den Vorzug von Trainer Thomas Tuchel. Dabei sei De Ligt nach eigenen Angaben "topfit" gewesen. Bei der Pressekonferenz vor dem CL-Achtelfinale in Rom widersprach der Trainer jetzt dem Niederländer. De Ligt habe sich vor dem Spiel wegen Rückenproblemen behandeln lassen. "Dann habe ich entschieden, dass ich das Risiko nicht eingehen werde, ihn starten zu lassen." Er habe nicht riskieren wollen, dass sich bei De Ligt durch einen Gegnerkontakt im Rücken etwas verkrampft. "Das waren diese fünf Prozent, von denen mir nicht klar war, ob er wirklich spielen könnte. Und ich wollte da nicht zocken." Tuchel betonte, wie sehr er den vierten Innenverteidiger brauche. Die Nicht-Berücksichtigung am Wochenende habe für De Ligt aber generell nichts verändert. "Er ist ein geborener Kämpfer, ein Spieler, der sich bei Ajax und Juventus durchgesetzt hat. Wir zählen auf ihn, wir brauchen ihn. Aber das ist ein harter Wettbewerb und hoffentlich bleibt das so. Denn das ist das, was wir brauchen."

+++ Update, 13. Februar, 19:40 Uhr: Wie sicher sitzt er im Sattel? Tuchel verspürt keinen Druck +++ Mit jeder Niederlage der Bayern gibt es auch immer wieder Spekulationen darüber, ob Tuchel tatsächlich der richtige Trainer für die Münchner ist. Der Coach selbst gibt sich allerdings auf der Pressekonferenz vor dem CL-Spiel in Rom entspannt. "Der Druck ist ein großes Privileg. Es ist ein sportlicher Druck. Das habe ich noch nie anders empfunden. Das macht keine Veränderung. Es ist nötig selbstbewusst zu bleiben, es ist nötig selbstkritisch zu sein. Je stärker die Geräusche werden und je stärker der sogenannte Druck wird, desto wichtiger ist es ruhig zu bleiben. Daran wird sich nichts ändern." Von seiner Mannschaft erwarte er eine Reaktion. Das haben man in dieser Saison ja schon häufiger gezeigt. Auch zeige die Mannschaft Selbstkritik. Daher ist Tuchel optimistisch, "dass wir alles haben, um eine Reaktion zu zeigen".

+++ Update, 13. Februar, 19:35 Uhr: Tuchel: Chancen für Müller-Einsatz stehen gut +++ Eigentlich wollte Tuchel nichts über die Aufstellung verraten, weil gerade italienische Mannschaft taktisch sehr gut geschult seien. Besonders Mannschaften von Sarri. "Ich will mich nicht locken lassen", so Tuchel zunächst. Im selben Atemzug verriet der Trainer dann doch: Die Chancen für einen Einsatz von Thomas Müller stehen gut.

+++ Update 13. Februar, 19:20 Uhr: Tuchel fand Müllers Brandrede gut +++ Trainer Thomas Tuchel gab sich auf der Pressekonferenz in Rom entspannt. Die Frage nach der taktischen Ausrichtung wollte Tuchel aber nicht beantworten. Es sei mittlerweile normal, seine Grundordnung anzupassen. "Es gibt mittlerweile in der Spitze so viele Teams, die so viele Grundordnungen spielen. Ich weiß, dass da drum oft eine Riesensache gemacht wird. Aber es wird immer wichtiger sein, wie wir spielen als was wir spielen. Also mit wieviel Leidenschaft, mit wieviel Überzeugung, mit wieviel Biss, mit wieviel Freude. Thomas würde sagen, mit wie viel Zockerei." Angesprochen auf Thomas Müllers Brandrede nach der 0:3-Klatsche in Leverkusen, gab Tuchel zu, sie gar nicht gehört zu haben. Er sei bis gerade vor der PK "offline" gewesen. Aber natürlich wurde ihm davon erzählt und Tuchel fand Müllers Warnschuss gut. "Das trifft's schon. Das ist nichts Verkehrtes, das so zu äußern. Das ist eine Diskrepanz, die wir wahrnehmen. Ganz egal, welchen Ansatz wir wählen. Es hat einige Zeit gedauert, bis wir mit der Energie und Qualität im Training vollkommen zufrieden waren. Das sind wir jetzt seit langer, langer Zeit. Wir spüren die Mannschaft auf dem Feld in einer Art und Weise, die wir nachher nicht ins Stadion transportieren können." Es fühle sich an, als würde die Mannschaft mit einem unsichtbaren Rucksack spielen, den es im Training nicht mehr gebe. Deshalb sei es wichtig, dass in dieser Situation auch Spieler einen Prozess anstoßen. "Thomas kann das gerne auch nach außen sagen. Er hat den Mumm und das Standing, das auch intern zu sagen." Aber spätestens am Mittwoch müsse man dann wieder nach vorne blicken. "Auch wenn man es erstmal nicht glauben mag. Selbst wenn Bayern München verliert, geht die Sonne wieder auf. Und dann werden wir uns auch erlauben, morgen gut drauf zu sein und das mit Freude zu spielen."

Anzeige +++ Update, 13. Februar, 19:00 Uhr: Neuer mit Kampfansage: "Henkelpott gewinnen" +++ Der Klatsche in der Bundesliga zum Trotz halten die Bayern an ihren ambitionierten Zielen fest. Gerade jetzt müsse man sich vor Augen führen, wie gut man in der CL-Saison bislang gespielt habe, sagte Neuer auf der Pressekonferenz. "Natürlich ist es nicht so leicht auszublenden, was gegen Leverkusen passiert ist. Aber ich glaube, dass, was uns Profis ausmacht, egal in welchem Sport, man muss immer wieder aufstehen können. Nach Niederlagen, nach Verletzungen. Nach schlimmen Erfahrungen. Das zeichnet einen Profi aus. Und ich glaube, dass wir alle diese Motivation in uns haben und uns zusammenraufen, dass wir die Möglichkeit haben, wie es Jan-Christian Dreesen gesagt hat, dass wir das Ziel haben, diesen Henkelpott zu gewinnen."

+++ Update, 13. Februar, 18:45 Uhr: Neuer hat Leverkusen-Klatsche noch nicht verdaut +++ Einen Tag vor dem CL-Achtelfinale bei Lazio Rom stellten sich Manuel Neuer und Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Neuer gab Einblick, wie es um sein Knie bestellt ist. "Meinem Knie geht's ganz gut. Ich habe immer noch ein paar leichte Beschwerden, aber nicht so, dass ich nicht trainieren und spielen kann", gab sich der Keeper optimistisch. Die Niederlage bei Bayer Leverkusen habe er allerdings noch nicht ganz "verdaut und verkraftet". Wenn man im wichtigsten Spiel der Bundesliga, auf das man sich seit Wochen gefreut habe, dann so untergehe, mache das nachdenklich. Dementsprechend war der Gesprächsbedarf. "Das Trainerteam hat bestimmt Punkte ganz offen angesprochen. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen." Die Champions League-Spiele seien jetzt eine Chance. "Wir wollen unbedingt in die nächste Runde einziehen. Wir wollen versuchen, so gut es geht die Spiele zu bestreiten und einiges wettmachen, was wir in Leverkusen nicht so gut gemacht haben."

+++ Update, 11. Februar, 9:08 Uhr: Bayern-Boss Dreesen spricht über Tuchels Zukunft +++ Nach der deftigen 0:3-Niederlage bei Bayer Leverkusen im Bundesliga-Topspiel steht Bayern-Coach Thomas Tuchel in der Kritik. Vor allem seine ungewohnte Taktik mit einer Dreierkette sorgte für Verwunderung. Bayerns Vorstandboss Jan-Christian Dreesen will dieser Thematik keine allzu große Bedeutung beimessen. "Über die Aufstellung will ich jetzt gar nicht groß spekulieren. Leverkusen war einfach besser", wird Dreesen in der "Bild" zitiert. Mehr beschäftigt ihn die Frage, warum sein Team nach einem guten Beginn den Faden verloren hat. "Woran das genau liegt, da gibt es dann einen Experten, da müssen wir den Trainer fragen", sagte er. Diese Aussage bedeutet aber nicht, dass Dreesen Tuchel nun infrage stellt. "Da ändert sich gar nichts", gab er seinem Coach uneingeschränkte Rückendeckung.

+++ Update, 10. Februar, 18 Uhr: Tuchel überrascht mit Aufstellung im Topspiel +++ Die Bayern gehen mit einer überraschenden Startaufstellung ins Topspiel bei Bayer Leverkusen. Mit Dayot Upamecano, Eric Dier und Min-jae Kim als Dreierkette in der Abwehr sorgte Trainer Thomas Tuchel für staunende Gesichter. Auf die Frage bei "Sky", weshalb er diese Aufstellung gewählt habe, entgegnete der Coach: "Weil wir überzeugt sind, dass das die Aufstellung ist, mit der wir als erste Leverkusen schlagen." Ob er mit einer Dreier- oder Fünferkette spielen lassen will, wollte Tuchel nicht verraten. "Das werden wir sehen. Das kann ich hier nicht verraten." Der Bayern-Trainer verzichtete überraschend auf Joshua Kimmich und auch Thomas Müller in der Startelf. Insgesamt sieht Tuchel seine Elf weiter von ihrem Toplevel entfernt als Leverkusen. "Es ist ja noch ziemlich früh in der Saison. Und trotzdem fühlt es sich so an, als wäre das der Moment, aufs nächste Level zu drücken. Und uns hochzupushen in allen Bereichen des Spiels. Da wollen wir hin", so Tuchel vor Anpfiff bei "Sky". Dass sein Team dazu in der Lage ist, habe man ja schon bewiesen. Wenn auch nicht mit der Konstanz und Leichtigkeit wie es Leverkusen in dieser Saison gelinge. Aber Tuchel ist überzeugt, dass die Bayern im Topspiel den Schalter umlegen können. "Es fühlt sich an, als wäre das einer dieser Abend, wo du als Mannschaft und als Verein den nächsten Schritt machen kannst."

+++ Update, 10. Februar, 15:25 Uhr: Neuer gibt grünes Licht +++ Manuel Neuer wird im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen (ab 18.30 Uhr im Liveticker) im Tor stehen. Die Nummer eins des FC Bayern hatte zuletzt an Knieproblemen laboriert. Laut "Sky" gab Neuer Trainer Thomas Tuchel am Samstag aber rechtzeitig grünes Licht für einen Einsatz.

+++ Update, 10. Februar, 12:59 Uhr: Laimer macht nächsten Schritt in Richtung Comeback +++ Das Topspiel bei Bayer Leverkusen (18:30 Uhr im Liveticker) muss sich Konrad Laimer noch als Zuschauer ansehen. Zumindest aber auf den Rasen ist er mittlerweile zurückgekehrt. Nachdem der österreichische Nationalspieler am Donnerstag erstmals seit seiner Verletzung wieder Laufeinheiten absolvierte, trainierte er am Samstag, angeleitet von Reha-Trainer Stephan Kerth, schon wieder mit dem Ball. Laimer hatte sich im Nachholspiel gegen Union Berlin vor zweieinhalb Wochen eine Wadenverletzung zugezogen. Wann genau er wieder einsatzfähig ist, steht noch nicht fest. Ursprünglich wurde seine Ausfallzeit auf mindestens sechs Wochen geschätzt.

+++ Update, 9. Februar, 18:15 Uhr: Hoeneß gesteht Fehler in der Transferplanung ein +++ Uli Hoeneß gehörte im vergangenen Sommer einer Transfer-Task-Force beim FC Bayern an. Mit der Arbeit dieser Gruppe ist der Ehrenpräsident rückblickend grundsätzlich zufrieden. Man habe im Großen und Ganzen die Schwachstellen im Kader beseitigt. "Wir wussten, wir wollen einen guten neuen Abwehrspieler kaufen. Das haben wir gemacht", sagte er der "FAZ". Allerdings gestand Hoeneß auch einen Fehler in der Transferplanung ein. "Nur in der Sache des rechten Verteidigers haben wir nicht gut gearbeitet. Das muss man deutlich sagen." Allerdings habe man Benjamin Pavard nicht zum Verbleib zwingen wollen. Der Franzose war kurz vor dem Deadline Day zu Inter Mailand gewechselt, ein Ersatz konnte nicht mehr verpflichtet werden. "Dass wir erst am 31. August fertig werden, das sollte aber nicht noch mal vorkommen", fügte er an. Dass die Bayern den Wunsch von Trainer Thomas Tuchel nach einer Holding Six nicht erfüllt haben, hält der FCB-Ehrenpräsident für die richtige Entscheidung. Sowohl Declan Rice (117 Mio) als auch Moises Caicedo (127 Mio) waren den Bayern zu teuer. "Am vergangenen Sonntag habe ich mir das Spiel von Arsenal gegen Liverpool angeschaut. Mit Rice. Ich habe ihn mir bewusst angesehen. Das ist ein sehr guter Spieler, aber bei allem Respekt: Ich würde für ihn auch heute nicht 120 Millionen Euro ausgeben." Auch Caicedo habe er beobachtet. Sein Fazit: ""Da habe ich mir gedacht: Für ihn 127 Millionen Euro ausgeben? Das können andere gern machen. Aber der FC Bayern wird das sicherlich nie machen, weil uns das einfach zu viel Geld ist – ungeachtet der Qualitäten dieses Spielers." Am Ende habe der Verzicht auf eine Verpflichtung den Aufstieg von Youngster Aleksandar Pavlovic erst ermöglicht. Der 19-Jährige hat sich längst in die Stammformation der Bayern gespielt.

+++ Update, 9. Februar, 11:48 Uhr: Einsatz von Neuer in Leverkusen fraglich +++ Der Einsatz von Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer im Topspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker) ist fraglich. Wie Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz mitteilte, entscheidet sich womöglich erst kurzfristig, ob der Torwart dabei sein kann. "Manu wird heute versuchen, ins Torwarttraining einzusteigen. Es ist Manu, der kriegt von uns Zeit bis Samstag 17:00 Uhr und dann sagt er, ob es geht", sagte Tuchel. Neuer hatte sich im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach in der Vorwoche am Knie verletzt Ansonsten lichtet sich das Lazarett bei den Bayern. Joshua Kimmich und Dayot Upamecano sind ebenso wieder ins Training eingestiegen wie der vom Asien-Cup zurückgekehrte Min-jae Kim. Alle drei werden voraussichtlich im Kader stehen, sagte Tuchel. Sportlich gehen die Bayern mit großen Zielen in das Spiel beim Tabellenführer. "Sie machen es überragend gut, aber wir haben nur zwei Punkte weniger, daher es gibt es keinen Grund, sich zu verstecken. Es ist noch früh in der Saison, aber es fühlt sich wie eine außergewöhnliche Möglichkeit an, die Karten auf den Tisch zu legen. Wir sind bereit, Leverkusen abzufordern und fahren nach Leverkusen, um zu gewinnen", stellte er klar.

+++ Update, 9. Februar, 8:21 Uhr: Federico Redondo steht offenbar auf dem Zettel +++ Auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler hat der FC Bayern München offenbar den Sohn einer Legende von Real Madrid ins Visier genommen. Federico Redondo, 21 Jahre alt und derzeit bei den Argentinos Juniors aktiv, soll laut "Sport Bild" das Interesse des Rekordmeisters geweckt haben. Der Argentinier ist der Sohn von Fernando Redondo, der zwischen 1994 und 2000 für die "Königlichen" gespielt hatte und mit Real 1998 und 2000 die Champions League gewann. Dem Bericht zufolge sehen die Bayern in Federico Redondo enormes Potenzial. Er würde das von Trainer Thomas Tuchel gewünschte Profil eines defensiven Sechsers erfüllen, schon im Winter sollen die Bayern interessiert gewesen sein. Redondos aktueller Vertrag läuft Ende dieses Jahres aus.

+++ Update, 8. Februar, 6:48 Uhr: Neuer kehrt wohl am Freitag ins Training zurück +++ Kapitän Manuel Neuer wird wohl auch das Donnerstagstraining der Bayern verpassen, soll aber am Freitag auf den Trainingsplatz zurückkehren. Das vermeldet der "kicker". Sein Einsatz im Topspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker) sei demnach aktuell nicht gefährdet. Der Torhüter musste zuletzt mit Knieproblemen passen.

+++ Update, 7. Februar, 12:52 Uhr: Neuer fehlt erneut im Bayern-Training +++ Wegen Knieproblemen fehlte Manuel Neuer laut "Kicker" auch am Mittwoch beim Training des Rekordmeisters an der Säbener Straße. Ebenso konnte Neuzugang Bryan Zaragoza dem Bericht nach noch nicht wieder mit dem Team trainieren. Dafür meldeten sich mit Joshua Kimmich und Dayot Upamecano zwei zuletzt angeschlagene Spieler zurück im Training und könnten damit im Topspiel bei Tabellenführer Bayer Leverkusen (am Samstag ab 18:30 Uhr im Liveticker) schon wieder ein Thema für die Elf von Coach Thomas Tuchel sein. Am Donnerstag soll dann auch Innenverteidiger Min-Jae Kim wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Der Südkoreaner befindet sich schon auf der Rückreise vom Asien-Cup, bei dem er mit der Nationalmannschaft seines Landes überraschend im Halbfinale mit 0:2 gegen Jordanien ausschied.

+++ Update, 6. Februar, 18:35 Uhr: Kim nach Aus beim Asien-Cup für Leverkusen-Spiel zurück? +++ Beim Kracher gegen Bayer Leverkusen (am Samstag ab 18:30 Uhr im Liveticker) könnten die Münchner unerwartet einen weiteren Leistungsträger zurück im Kader begrüßen. Nach dem überraschenden 0:2 Südkoreas im Halbfinale des Asien-Cups gegen Jordanien dürfte Innenverteidiger Min-Jae Kim in Kürze die Heimreise aus Doha nach München antreten, da ein Spiel um Platz 3 bei dem Turnier nicht ausgetragen wird. Ob der 27-Jährige nach den Reisestrapazen dann im Top-Spiel der Bundesliga bereits wieder auflaufen kann, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Womöglich gutes Vorzeichen für die Bayern: Im Halbfinale kam der Abwehr-Hüne derweil gelbgesperrt nicht zum Einsatz.

+++ Update, 6. Februar, 14:09 Uhr: Neuer und Zaragoza fehlen +++ Zwar kann der FC Bayern auch gute Nachrichten vermelden (siehe Eintrag unten), allerdings fehlten beim dienstäglichen Training an der Säbener Straße auch zwei Spieler. Manuel Neuer musste aufgrund von leichten Knieproblemen pausieren. Sven Ulreich war der einzige Profi-Keeper auf dem Platz. Auch Neuzugang Bryan Zaragoza verpasste die Vorbereitung auf Leverkusen. Er musste sich krank abmelden.

+++ Update, 6. Februar, 7:25 Uhr: Kimmich und Upamecano im Training - Hoffen auf Comeback +++ Das Bayern-Lazarett lichtet sich. Pünktlich zum Topspiel hofft Trainer Thomas Tuchel auf die Rückkehr zweier Leistungsträger: Joshua Kimmich und Dayot Upamecano. Laut "Bild" trainierte Kimmich am Montag erstmals wieder mit Ball, nachdem er zwei Spiele wegen einer Schulterverletzung verpasst hatte. Ob der Mittelfeldmann gegen Leverkusen wirklich auflaufen wird, entscheidet sich im Laufe der Woche, hatte Tuchel bereits am vergangenen Wochenende angekündigt. Ähnlich sieht es bei Upamecano aus. Auch der Franzose ist nach überstandenem Muskelfaserriss im Oberschenkel seit Montag wieder im Training. Auch sein Einsatz entscheidet sich in den kommenden Tagen. Sicher fehlen werden gegen Leverkusen die Langzeitverletzten Serge Gnabry (Adduktoren), Bouna Sarr (Kreuzbandriss) und Daniel Peretz (Innenband Knie). Min-jae Kim wird wegen seiner Teilnahme am Asien-Cup nicht dabei sein. Alphonso Davies erlitt am vergangenen Wochenende eine Innenbandzerrung im linken Knie und fehlt ebenfalls.

+++ Update, 4. Februar, 18:22 Uhr: Dreesen von erneutem Meistertitel überzeugt +++ Zwei Punkte liegt der FC Bayern aktuell in der Bundesliga hinter Tabellenführer Bayer Leverkusen, am nächsten Samstag kommt es zum direkten Duell. Doch auch danach dürfte der Zweikampf um die Meisterschaft noch nicht entschieden sein. Kein Wunder also, dass man sich zumindest mit der Möglichkeit auseinandersetzen muss, dass die Münchner nach elf Titeln in Folge entthront werden. Für Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen gilt das aber offenbar nicht. Nach dem 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach wurde Dreesen gefragt, ob er es eher verschmerzen könnte, wenn Leverkusen mit dem Ex-Bayern-Profi Xabi Alonso als Trainer die Schale holt, als es im Vorjahr beim BVB der Fall gewesen wäre. Darauf reagierte der 56-Jährige mit einer überraschend klaren Meisteransage: "Sehen Sie: Mit dieser Art Gedanken beschäftige ich mich gar nicht. Weil wir natürlich Meister werden!" Und er schob nach: "Das ist unser Anspruch, dass wir Meister werden. Und wer wäre ich denn, wenn ich das nicht weiter als unser Ziel vorgeben würde." Die Psychospielchen vor dem Topspiel haben begonnen.

+++ Update, 3. Februar, 21:21 Uhr: Nach Auswechslung - FC Bayern gibt Davies-Diagnose bekannt +++ Beim FC Bayern München gab es nach der verletzungsbedingten Auswechslung Sorgen um Linksverteidiger Alphonso Davies. Der Kanadier musste beim 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach kurz vor Schluss vom Platz. Nun ist die Diagnose bekannt. Davies zog sich eine Innenbandzerrung am linken Knie zu, wie der Rekordmeister am Samstagabend bekanntgab.

Für die Bayern ist es damit der nächste verletzungsbedingte Ausfall eines Stars. "Er hat sich das Knie verdreht und muss jetzt untersucht werden“, sagte Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz direkt nach dem Spiel, "ich hätte keine Worte dafür, wenn das jetzt schon wieder passiert - jetzt, wo Phonzie gerade zurück in seine Form kommt". Durch die Zwangspause, die laut "Bild" auf drei bis vier Wochen prognostiziert wird, wird Davies für die nun anstehenden Topspiele der Münchner kein Thema sein. In einer Woche kommt es zum Aufeinandertreffen der Münchner in der Bundesliga auswärts mit Tabellenführer Leverkusen (10. Februar, ab 18:30 Uhr im Liveticker), danach steht das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Lazio Rom auf dem Programm (14. Februar).

+++ Update, 3. Februar, 14:35 Uhr: Bayern legen offenbar Preisschild für Kimmich fest - zwei Top-Klubs interessiert? +++ Der FC Bayern München kann offenbar auf ein Wettbieten um Joshua Kimmich hoffen, sollte es nicht gelingen, den bis 2025 laufenden Vertrag zu verlängern. Wie "The Athletic" berichtet, denkt auch Manchester City darüber nach, in einen eventuellen Poker um den Mittelfeldspieler einzusteigen. Als weiterer Interessent gilt der FC Barcelona, was "Mundo Deportivo" noch einmal bekräftigte. Demnach brauchen die Katalanen dringend einen Profi mit seinem Profil, es könnte aber auch sein, dass sie ihn lieber in anderthalb Jahren ablösefrei holen würden. Sollte Kimmich teuer werden, hat demnach aber City die Nase vorn. Bei den "Skyblues" trainiert bekanntlich Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola, den Kimmich aus seiner ersten Saison an der Säbener Straße kennt. "Bild"-Reporter Christian Falk hatte zuletzt auf dem Portal "CaughtOffside" geschrieben, der deutsche Rekordmeister stelle sich etwa 50 Millionen Euro als Ablöse vor. Zwar sei das mit einem Jahr Restvertrag eine ambitionierte Summe, aber englische Klubs hätten eben viel Geld.

+++ Update, 3. Februar, 12:00 Uhr: Leipzig-Wechsel von U17-Weltmeister Ramsak laut Romano fix +++ Laut Fabrizio Romano ist der Wechsel von U17-Weltmeister Robert Ramsak zu RB Leipzig perfekt. Demnach verlässt der Stürmer den FC Bayern München im Sommer. Dem Transferexperten zufolge wollten zwei italienische Klubs zwar noch dazwischenfunken, doch die Entscheidung pro RB stehe. Die "Roten Bullen" haben ihm demnach einen Vertrag bis 2027 angeboten, der Rekordmeister kassiert eine Kompensationszahlung. Ramsak erzielte in seinen ersten zehn Bundesliga-Einsätzen für die U19 in dieser Saison fünf Tore, in der Youth League traf er in drei Partien einmal.

+++ Update, 2. Februar, 17:00 Uhr: Thomas Tuchel nach Infekt wohl fit fürs Gladbach-Spiel +++ Thomas Tuchel wird in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach wahrscheinlich auf der Bank der Bayern sitzen. Das bestätigte Christoph Freund auf der Pressekonferenz am Freitag. "Thomas wird heute das Training leiten", erklärte der Sportdirektor: "Er ist auf dem Weg der Besserung. Wir sind sehr positiv gestimmt, dass er morgen beim Spiel dabei sein kann." Zuletzt hatte sein Assistenztrainer Zsolt Löw die Leitung des Trainings übernommen, weil Tuchel mit einem grippalen Infekt passen musste. Der Ungar würde den Cheftrainer auch gegen Gladbach vertreten, wenn dieser doch nicht fit wird. Einmal stand der Co-Trainer in dieser Saison bereits als Chef an der Seitenlinie: Zum Auftakt der Gruppenphase in der Champions League musste er den gesperrten Tuchel ersetzen. Die Münchner gewannen mit 4:3 gegen Manchester United. Dazu wird es diesmal wohl nicht kommen.

+++ Update, 2. Februar, 06:52 Uhr: Hamann mit Skepsis bei Neuzugang Zaragoza +++ Dietmar Hamann äußerte sich mit Skepsis bezüglich Bryan Zaragoza, dem Last-Minute-Neuzugang beim FC Bayern. "Er muss relativ schnell zeigen, was er kann, und wird direkt ins kalte Wasser geschmissen", sagte der frühere Bayern-Profi bei "Sky", "dazu kommt die Gefahr, dass die Mannschaft nicht wirklich gut Fußball spielt". Laut Hamann sei es für Zaragoza, der den verletzt ausfallenden Kingsley Coman ersetzen soll, wichtig, dass er in eine funktionierende Mannschaft komme, "bei der es läuft und die Selbstvertrauen hat". Doch genau darin sieht Hamann das Problem. "Das scheint bei den Bayern im Moment nicht so der Fall zu sein. Das ist auch für ihn keine einfache Gemengelage", analysierte der einstige Nationalspieler. Die Bayern sicherten sich Zaragoza eigentlich schon frühzeitig als Neuzugang für die Saison 2024/25. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Kingsley Coman holten die Münchner den nur 1,64 Meter kleinen Spanier nun aber doch schon ein halbes Jahr vorher von La-Liga-Klub FC Granada.

+++ Update, 1. Februar, 19:00 Uhr: Fukui verlängert und wird verliehen +++ Der FC Bayern München hat den Vertrag mit dem japanischen Junioren-Nationalspieler Taichi Fukui bis 2026 verlängert und verleiht den 19-Jährigen bis Saisonende an den portugiesischen Erstligisten Portimonense SC. Das teilte der Klub mit. "Portimonense ist als Club bekannt dafür, japanische Spieler bestens in den europäischen Fußball zu integrieren. Daher sind wir überzeugt, dass Taichi dort sehr gute Bedingungen vorfindet, um den nächsten Schritt in einer Profiliga zu machen", sagte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung beim FC Bayern. Der Mittelfeldspieler absolvierte in der laufenden Saison 15 Spiele für die Regionalliga-Mannschaft der Bayern und erzielte dabei ein Tor. Zudem feierte er in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 4:0-Auswärtssieg gegen Preußen Münster sein Debüt für die Profimannschaft.

+++ Update, 31. Januar, 17:00 Uhr: Tuchel und Neuer fehlen im Bayern-Training +++ Muss der FC Bayern im Bundesligaspiel am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker) gegen Borussia Mönchengladbach auf Kapitän Manuel Neuer und Trainer Thomas Tuchel verzichten? Beide fehlten bei der Einheit am Mittwoch, wie der Verein mitteilte. Bei Neuer handelte es sich demnach um Belastungssteuerung, Tuchel hingegen konnte das Training aufgrund eines grippalen Infekts nicht leiten. Wann der Chefcoach voraussichtlich wieder zurückkehrt, ließen die Münchner offen.

+++ Update, 31. Januar, 12:10 Uhr: Hat Tuchel immer noch keinen guten Draht zu drei Bayern-Stars? +++ Obwohl schon mehr als ein Dreivierteljahr als Bayern-Trainer im Amt, soll Thomas Tuchel einem Bericht der "Bild" zufolge immer noch keinen guten Draht zu drei Stars beim Rekordmeister haben: Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Thomas Müller. Bei Müller soll es vor allem daran liegen, dass Tuchel das Münchner Urgestein immer erst recht spät einwechselt, obwohl der Routinier grundsätzlich verstehe, dass er mit zunehmendem Alter nicht mehr alle Spiele des Rekordmeisters bestreiten könne. Das angeblich belastete Verhältnis zwischen Tuchel und Kimmich soll unter anderem an der Forderung des Trainers im Sommer 2023 nach einem defensiv orientierten Sechser gelegen haben. Kimmich sprach er das Ausfüllen dieser Rolle ab. Dies soll beim Bayern-Star Spuren hinterlassen haben. Goretzka hatte zuletzt gegenüber dem angeblichen Tuchel-Liebling Raphael Guerreiro das Nachsehen mit Blick auf einen Startelf-Platz. Nicht nur deshalb, sondern auch wegen mehrerer Verletzungspausen soll es Goretzka dem Bericht nach bislang schwerfallen, sich voll auf das Projekt unter Tuchel einzulassen beziehungsweise sich dabei einzubringen.

+++ Update, 31. Januar, 07:17 Uhr: Xabi Alonso als Bayern-Sportdirektor? +++ Wie Michael Reschke bei "Sky" verriet, hatte der FC Bayern München geplant, Xabi Alonso nach seinem Karriereende sofort zum Sportdirektor des Klubs zu machen. Demnach sollen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß große Fans der Idee gewesen sein. "Wir saßen 2017 sogar zusammen", verriet Reschke. "Allerdings war er da bereits auf seine Trainerlaufbahn fokussiert", so der ehemalige Bayern-Offizielle. Anstelle des Spaniers und heutigen Trainers von Bayer 04 Leverkusen entschied sich der Rekordmeister für den mittlerweile geschassten Hasan Salihamidzic.

+++ Update, 30. Januar, 14:11 Uhr: Verbale Goretzka-Ausraster beim Bayern-Training +++ Beim Bayern-Training am Dienstag wurde Routinier Leon Goretzka laut "Kicker" gleich zwei Mal nach einfachen Ballverlusten seines Teams verbal ungehalten. DFB-Pokal live: So seht ihr die Spiele im Free-TV und Livestream "Ich dreh' durch hier, ey", schrie er dem Bericht nach seine Mitspieler während der Trainingsform zunächst an - und legte auf Englisch nach: "That’s crazy, come on!" Nur wenige Minuten später wurde Goretzka ein weiteres Mal laut. "Easy! Guys, come on! Just play back, man!", mahnte er seine Kollegen an, den sicheren Pass zurückzuspielen, statt zu sehr ins Risiko zu gehen und so das Leder zu verlieren.

+++ Update, 30. Januar, 14:05 Uhr: Freund bestätigt Gespräche wegen mit Granada wegen Zaragoza +++ Durch die zahlreichen Verletzten bei den Bayern arbeitet der deutsche Rekordmeister nun an einer möglicherweise sofortigen Verpflichtung von Bryan Zaragoza vom FC Granada. Das bestätigte Sportdirektor Christoph Freund am Dienstag bei der Pressekonferenz der Münchner. "Bryan Zaragoza wird definitiv Spieler vom FC Bayern ab Sommer, da haben wir ja bereits eine Vereinbarung. Wir haben aktuelle die Situation, dass wir viele Verletzte haben. Daher sind wir in Gesprächen mit Granada bezüglich der Möglichkeit, ob Bryan schon jetzt zu uns kommen kann", sagte Freund.

+++ Update, 30. Januar, 14:01 Uhr: Freund lobt Neuzugang - "Boey ist ein aufgeweckter Junge" +++ Bei der Vorstellung von Neuzugang Sacha Boey lobte Sportdirektor Christoph Freund den Rechtsverteidiger. "Er ist ein aufgeweckter Junge, der auf dem Feld viele Meter macht", sagte der Österreicher am Dienstag auf der Pressekonferenz, auf der der Münchner Neuzugang vorgestellt wurde. "Es war ein sehr gutes Training. Viele Spieler kannte ich schon. Es ist eine tolle Mannschaft und ich freue mich darauf, das Team noch besser kennenzulernen", sagte Boey nach seiner ersten Trainingseinheit an der Säbener Straße.

+++ Update, 29. Januar, 17:50 Uhr: Schweden-Talent vor Wechsel nach München +++ Noch in dieser Transferperiode wechselt offenbar ein großes Talent an die Säbener Straße. Laut "Bild" steht der 16-jährige Schwede Jonah Kusi-Asare vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Der junge Stürmer vom AIK Solna soll rund fünf Millionen Euro Ablöse kosten, zwei Millionen Euro könnten als Boni hinzukommen. Der U17-Nationalspieler gab im vergangenen Jahr sein Debüt in der ersten schwedischen Liga und absolvierte dort bislang 62 Minuten über vier Spiele verteilt. Ein Tor gelang ihm im Profibereich allerdings noch nicht.

+++ Update, 28. Januar, 16:01 Uhr: Thomas Tuchel würde Job im Ausland reizen +++ Trainer Thomas Tuchel kann sich irgendwann noch einmal ein Engagement im Ausland vorstellen - offenbar bevorzugt in Spanien. "Das Ausland wird mich auf jeden Fall noch einmal reizen", sagte der 50-Jährige am Sonntag beim Besuch des Bayern-Fanklubs "Red Stars" in Heidenheim. Spanien verfüge aus seiner Sicht über "eine außergewöhnliche Liga". Außerdem seien die spanischen Profis, mit denen er in seiner Karriere bisher gearbeitet habe, "von wahnsinnig viel Selbstvertrauen geprägt". Tuchel hat bislang in der Bundesliga neben den Bayern noch Mainz und Dortmund trainiert. Zuletzt stand er beim FC Chelsea unter Vertrag, davor bei Paris St. Germain. Es gebe, ergänzte er "keinen Grund, noch einmal einen anderen Verein in Frankreich zu trainieren". Tuchels Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2025. Die Aussagen fallen zumindest zu einem unglücklichen Zeitpunkt, keine 24 Stunden zuvor hatte Barca-Coach Xavi bekanntgegeben, dass er zum Saisonende bei den Katalanen aufhört.

+++ Update, 26. Januar, 17:18 Uhr: Verlängert sich Diers Vertrag nach gewisser Anzahl an Einsätzen? +++ Zuletzt feierte Eric Dier beim 1:0-Sieg der Bayern gegen Union Berlin als Joker sein Pflichtspiel-Debüt. Laut "Bild" soll es im Vertrag des Engländers eine Klausel zur Vertragsverlängerung geben, wenn er eine bestimmte Anzahl an Startelf-Einsätzen erreicht. Im Bericht wird davon ausgegangen, dass eine automatische Vertragsverlängerung bis 2025 schon bei drei bis fünf Startelf-Einsätzen Diers wirksam wird. Durch den personellen Engpass infolge des Ausfalls von Dayot Upamecano könnte Dier möglicherweise schon am Samstag in Augsburg (ab 15:30 Uhr im Liveticker) erstmals in der Münchner Startelf stehen.

+++ Update, 25. Januar, 16:40 Uhr: Auch Kimmich fällt aus Die personellen Hiobsbotschaften für den FC Bayern reißen nicht ab. Auch Joshua Kimmich wird im kommenden Spiel beim FC Augsburg nicht mitwirken können, berichtet Sky. Er hatte sich beim 1:0 gegen Union Berlin an der Schulter verletzt. Der Zweikampf passierte wenige Minuten vor dem Abpfiff. Kimmich verlor das Gleichgewicht und flog unsanft auf die linke Schulter. Wie lange Kimmich insgesamt ausfallen wird, steht noch nicht fest.

+++ Update, 25. Januar, 12:40 Uhr: Schockdiagnose für Konrad Laimer +++ Konrad Laimer musste beim 1:0 gegen Union Berlin nach 87 Minuten ausgewechselt werden, weil er Schmerzen an der Wade hatte. Die ersten Befürchtung, der Allrounder könne zwei bis drei Wochen ausfallen, bestätigten sich nicht. Es kommt wohl viel schlimmer. Die "Bild" berichtet, dass eine Untersuchung am Donnerstag eine wesentlich gravierendere Muskelverletzung zutage gefördert habe. Demnach falle Laimer nun bis zu acht Wochen aus. Tuchel steht dadurch zumindest vorerst kein Rechtsverteidiger zur Verfügung. Für Bouna Sarr ist die Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses beendet, Noussair Mazraoui spielt aktuell mit Marokko beim Afrika-Cup. Einige Stunden zuvor wurde bekannt, dass auch der Innenverteidiger Dayot Upamecano aufgrund einer Faserverletzung der Oberschenkel-Rückseite mehrere Wochen ausfallen wird.

+++ Update, 24. Januar, 23:50 Uhr: Upamecano droht längere Pause +++ Nächster Rückschlag für den FC Bayern: Die Münchner müssen vermutlich längere Zeit auf Dayot Upamcecano verzichten, der sich beim 1:0 gegen Union Berlin zur Halbzeit einen Faserriss im linken hinteren Oberschenkel zugezogen hatte. "Es ist eine Faserverletzung der Oberschenkel-Rückseite. Es ist eine Sache von Wochen, nicht von Tagen. Das ist extrem bitter für Upa und für uns. Er ist seit vielen Wochen in absoluter Topform", sagte Trainer Thomas Tuchel. Anstelle des Franzosen, den der Trainer angesichts seiner derzeitigen Form als "eigentlich unersetzbar" bezeichnete, kam Winter-Zugang Eric Dier zu seinem ersten Einsatz für die Münchner.

Sorgen um Laimer - Kimmich angeschlagen Ausgewechselt werden musste kurz vor Schluss auch Konrad Laimer wegen einer ungenannten Verletzung. Tuchel sagte aber, er mache sich Sorgen um den Österreicher. Klarheit sollen Untersuchungen am Donnerstag bringen, es besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss. "Bei Konrad Laimer ist die Wade komplett zugegangen und er hat einen Schlag draufbekommen. Das wird eng“, erklärte der Tuchel. Laimer selber sagte nach dem Spiel, "der Muskel hat zugezogen. Ich gehe morgen in die Röhre, dann kann man etwas Genaueres sagen. Ich hoffe immer noch, dass es nicht so schlimm ist". Zudem klagte Joshua Kimmich nach der Partie über Schulterprobleme, sein Einsatz am Samstag beim FC Augsburg ist ebenfalls fraglich.

+++ Update, 24. Januar, 21:35 Uhr: Dayot Upamecano angeschlagen zur Pause raus +++ Dayot Upamecano wurde gegen den 1. FC Union Berlin zur Halbzeit ausgewechselt. Kurz vor der Pause hatte sich der Franzose noch während eines Laufduells an den hinteren linken Oberschenkel gefasst. Eric Dier schien noch vor der Halbzeit eingewechselt zu werden, doch Upamecano spielte die restlichen Minuten bis zur Pause noch durch. In die zweite Halbzeit ging es für den Rekordmeister dann aber ohne den Innenverteidiger. Noch ist unklar, ob das eine reine Vorsichtsmaßnahme war oder ob Upamecano sich schlimmer verletzt hat.

+++ Update, 24. Januar, 17:20 Uhr: Serge Gnabry fällt wohl noch bis März aus +++ Serge Gnabry wird dem FC Bayern München wohl noch bis Mitte März fehlen. Wie der "kicker" berichtet, befindet sich der Angreifer des Rekordmeisters gerade einmal auf halber Strecke auf seinem Weg zurück auf den Rasen – wenn es keine weiteren Rückschläge gibt. Bei der 1:5-Niederlage des FC Bayern in Frankfurt hatte sich der Nationalspieler Anfang Dezember eine Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich zugezogen. Eine baldige Rückkehr schlossen die Münchner schnell aus. Die Ausfalldauer könnte sich nun aber auf bis zu vier Monaten belaufen. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2026. In der Vergangenheit gab es einige Gerüchte, dass der gebürtige Stuttgarter unter besonderer Beobachtung stehe.

+++ Update, 24. Januar, 09:39 Uhr: Reschke plaudert über möglichen Kimmich-Abgang +++ Der frühere technische Direktor des FC Bayern, Michael Reschke, sprach bei "Sky" über einen möglichen Abgang von Joshua Kimmich aus München. "Ich kann mir vorstellen, dass Joshua Kimmich irgendwann nochmal eine neue Herausforderung annimmt. Auf der anderen Seite bin ich mir ganz sicher, dass Paris kein Thema war für ihn", sagte Reschke. "Dass Paris Interesse hatte, ja. Das ist nicht der einzige große Klub, der an Joshua interessiert ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er auch nur ansatzweise an einen Wechsel gedacht hat. Zumal er jetzt wieder Vater geworden ist. Und bei Joshua ist die Verbindung , die emotionale Verbindung zu Bayern München, schon sehr eng. Das ist schon eine Herzensangelegenheit". Reschke plaudert zudem aus, dass Klubs aus England ebenso an Kimmich interessiert sein sollen wie der FC Barcelona. "Man hört ja, dass Barcelona möglicherweise Interesse hat. Und in der Premier League - das kann ich Ihnen versichern - ohne, dass ich da jetzt zu viele Hintergrundinformationen preisgeben kann und darf, gibt es definitiv Interesse an Joshua. Und zwar nicht bei den Klubs ab Platz 6 runter, sondern in der Region aufwärts", sagte der 66-Jährige. Kimmichs Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2025.

+++ Update, 23. Januar, 12:49 Uhr: Tuchel übernimmt Verantwortung für Werder-Pleite +++ Thomas Tuchel hat die Verantwortung für die bittere 0:1-Pleite gegen Werder Bremen übernommen. "Wir können sehr viel besser machen. Die Erklärung bleibt die gleiche in puncto Leidenschaft, Biss, Zweikampfverhalten und Enthusiasmus. Das wird immer die Basis für jedes Fußballspiel bleiben, dass diese Tugenden ganz klar zu erkennen sind und dich auszeichnen. Und das war 70 Minuten lang unter dem Niveau, das wir erwarten. Das bleibt in meiner Verantwortung", sagte der Bayern-Trainer vor dem Nachholspiel gegen Union Berlin. FC Bayern: Wie viel Schuld trägt Thomas Tuchel? Tuchel und sein Trainerteam seien "die Ersten, die sich hinterfragen. Da gehört die Ansprache, das Training, einfach alles dazu." Der Schalter könne nun "nicht einfach so umgelegt" werden: "Wir sind uns der Ausgangslage sehr bewusst. Es ist unsere Aufgabe und meine Verantwortung, darauf einzuwirken. Wir sind eigentlich sehr positiv, bleiben aber in den Spielen deutlich unter unseren Erwartungen zurück." Tuchel werde "es weiter einfordern, bis der Knoten platzt und wir bereit sind, die Gier zu zeigen, die auch den Funken zu den Fans überspringen lässt. Wir sind hinter unseren Ansprüchen." Von den Anhängern wünscht sich der Bayern-Trainer mehr Unterstützung: "Es gibt keinen Trainer, der es nicht als Nachteil empfindet, wenn es einen Stimmungsboykott gibt, gerade wenn es nicht gut läuft. Wenn es Gründe gibt für den Boykott, ist es so. Wir sind dafür verantwortlich, die Stimmung auch drin zu halten."

+++ Update, 23. Januar 12:41 Uhr: Tuchel erklärt Goretzka-Verzicht +++ Dass Leon Goretzka gegen Werder Bremen nicht in der Startelf stand, sorgte bei vielen Experten für Unverständnis und Kritik. Thomas Tuchel erklärte nun den Verzicht. "Leon war krank, Raphaël Guerreiro hat gemeinsam mit Aleksander Pavlović ein Top-Spiel gegen Stuttgart gemacht und dann auch gegen Wolfsburg und Basel. Er hat sehr gut trainiert. Es war eine Entscheidung für Rapha, es gab keinen Grund, ihn da wegzunehmen", sagte der Bayern-Trainer vor der Partie gegen Union Berlin. Die Entscheidung habe "keinerlei Aussagekraft, dass wir Leon nicht vertrauen. Wir brauchen alle Spieler und auch Leute, die aus der Ungerechtigkeit der Entscheidung des Trainers Kraft ziehen." Ob Goretzka - oder andere - im Nachholspiel gegen Union in die Startelf rücken, wollte Tuchel nicht verraten: "Es sind alle verfügbar. Wir müssen immer gewinnen. Es ist die Gretchenfrage: Bekommen die Spieler nochmal die Chance oder ist es Zeit für Wechsel. Wir werden das Training abwarten und morgen entscheiden." Sorgenkind Alphonso Davies nahm Tuchel in Schutz: "Phonzy ist ein ganz feiner und sensibler Kerl, deshalb hemmt ihn die Situation auch ein Stück weit. Er hat immer wieder Spiele und Phasen, wo er sehr stark spielt. Über einen längeren Zeitraum fehlt ihm vielleicht ein bisschen das Selbstvertrauen. Wir arbeiten daran, dass er nicht zurückschreckt."

+++ Update, 23. Januar, 08:40 Uhr: Matthäus kritisiert Tuchel wegen Goretzka +++ Lothar Matthäus hat seine Kritik an Thomas Tuchel nach der Niederlage des FC Bayern gegen Werder Bremen erneuert. "Wenn Goretzka - wie gegen Bremen - fehlt, gerät die Hierarchie durcheinander", schrieb der Weltmeister von 1990 in seiner "Sky"-Kolumne. "Kann Goretzka Verantwortung übernehmen, wenn er von der Bank kommt?" Schon am Sonntag hatte Matthäus bei "Sky90" Unverständnis für Goretzkas Nicht-Berücksichtigung geäußert: "Dass Goretzka wieder nicht von Anfang an gespielt hat, ist für die Stimmung nicht gut. Diese Entscheidung gegen Goretzka können auch die Spieler nicht verstehen." Neben der Personalpolitik kritisierte Matthäus auch Tuchels Kommunikation: "Man müsste die Dinge intern klarer absprechen und nicht so viel in der Öffentlichkeit reden, aber so schwächt Tuchel seine starken Spieler, seine Mentalitätsspieler wie Kimmich und Goretzka." Anstatt die Schuld "nur bei den Spielern" zu suchen, könne man "sich als Trainer auch mal selbst hinterfragen - aber davon habe ich bei Thomas am Sonntag nichts gehört", bemängelte Matthäus. Tuchel hatte den Auftritt seines Teams nach dem Spiel als "belanglos" und "schlampig" bezeichnet.

+++ Update, 22. Januar, 17:51 Uhr: Talent Lucas Copado wechselt nach Linz +++ Der FC Bayern hat Offensivtalent Lucas Copado abgegeben. Wie die Münchner bekanntgaben, wechselt der 20 Jahre alte Stürmer zum österreichischen Bundesligisten Linzer ASK. Bei den Oberösterreichern unterzeichnete Copado einen Vertrag bis 2028.

"Ich hatte eine tolle Zeit beim FC Bayern und möchte mich bei allen bedanken, die meinen Weg begleitet und gefördert haben. Nun freue ich mich auf die Herausforderung beim LASK in der österreichischen Bundesliga", wird Copado in der Pressemitteilung des deutschen Rekordmeisters zitiert. Sein Vertrag an der Säbener Straße wäre im Sommer 2024 ausgelaufen. In der laufenden Saison erzielte Copado zehn Treffer für die zweite Mannschaft der Bayern in der Regionalliga.

+++ Update, 21. Januar, 20:50 Uhr: Thomas Müller bricht Interview wegen Malle-Hit ab +++ Skurrile Szenen in den Katakomben der Münchner Allianz Arena: Bayern-Profi Thomas Müller stand nach der überraschenden 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen gerade in der Mixed Zone den Journalisten Rede und Antwort, da wurde es laut. Bremens Abwehrchef Niklas Stark spazierte mit einer Musikbox, aus der in lauten Bässen der Ballermann-Hit "Dicht im Flieger" von Harris & Ford und Julian Sommer dröhnte, durch die Mixed Zone. In dem Lied heißt es unter anderem: "Endlich wieder da und schon einen im Tee. Und am nächsten Morgen tut die Birne weh. Sangria, Wodka, Wein, wir knall'n uns alles rein. Denn wir woll'n nur eins: besoffen sein." Müller hatte sichtlich keine Lust darauf und brach das Interview mit den Worten "Jetzt merkst du: Denen war es wichtig" ab.

+++ Update, 21. Januar, 17:30 Uhr: Zu teuer? Trippier-Paket soll bei 30 Millionen Euro liegen +++ Die Bayern haben laut übereinstimmenden Medienberichten versucht, Kieran Trippier von Newcastle United zu holen - allerdings nur auf Leihbasis. Die Engländer wollten laut "Sportbild" allerdings nur einem Verkauf zustimmen, nicht jedoch einer Leihe. Dem Bericht nach forderte Newcastle für den 33-Jährigen eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro, der Spieler selbst wohl ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro und einen Vertrag bis 2025. Damit hätte das Paket aus Ablöse und Gehalt für Trippier insgesamt 30 Millionen Euro umfasst. Daher scheint eine Einigung zwischen den Klubs unter den gegebenen Konditionen eher unwahrscheinlich zu sein.