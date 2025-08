Thomas Müller wechselt zu den Vancouver Whitecaps. Der Klub ist sportlich erfolgreich, hat aber auch Probleme. Am Mittwoch trainierte Thomas Müller auf dem Gelände des FC Bayern an der Säbener Straße in München. Doch wenn nichts mehr dazwischenkommt, und danach sieht es aus, wird ihn Axel Schuster am Freitag als neuen Spieler der Vancouver Whitecaps vorstellen. FC Bayern München: Müller-Wechsel nach Vancouver wird wohl immer heißer Die "Ablöse" an den FC Cincinnati, der bislang das Erstzugriffsrecht besaß, ist bezahlt, die Details geklärt. Dem gebürtigen Kölner Schuster, seit November 2019 Sportdirektor und seit Oktober 2022 auch Klubchef, ist ein echter Coup gelungen.

Anzeige

Anzeige

Thomas Müller: Whitecaps auf Playoff-Kurs Müller erhält einen Vertrag bis Ende 2026, und damit, weil die MLS von Februar oder März bis Oktober läuft, über eineinhalb Jahre. Sein Gehalt wird in dieser Zeit deutlich über den maximal erlaubten 743.750 Dollar pro Saison liegen. Weil der Weltmeister von 2014 eine der drei pro Klub genehmigten "Designated Player"-Stellen erhält, fällt er nicht unter die Grenze von 5,95 Millionen Dollar pro Team und kann unbegrenzt verdienen. Der Deal hakte zuletzt ein wenig. Bereits seit Jahresbeginn, so ist zu hören, hatte sich Cincinnati um Müller bemüht - nicht zuletzt auf sanften Druck der Ligaführung der Major League Soccer (MLS) trat der Klub aus Ohio nun die "Discovery Rights" an Vancouver ab - für etwa 400.000 Dollar. Ähnlich viel zahlte im Vorjahr LA Galaxy an den FC Charlotte, der die Rechte für die Erstverhandlungen mit Marco Reus bei einem Wechsel in die MLS besaß. Sportlich läuft es gerade sehr gut. Die Whitecaps, eines von drei kanadischen Teams unter den 30 MLS-Klubs, liegen auf Rang zwei in der Western Conference und nach 25 von 34 Spieltagen damit klar auf Playoff-Kurs. Ihr erfolgreichster Torschütze ist der Amerikaner Brian White (11 von bislang 42 Treffern). Klar ist aber auch: Vancouver kann einen erfahrenen Spielgestalter und Strategen wie den 35-jährigen Müller sehr gut gebrauchen.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen