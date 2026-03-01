- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Nach Bayern-Sieg in Dortmund: Bayern-Fanbus brennt komplett aus

  • Aktualisiert: 01.03.2026
  • 18:19 Uhr
  • ran.de

Nach dem Erfolg des FC Bayern bei Borussia Dortmund hält die Heimreise für einen Bayern-Fanclub noch eine unschöne Überraschung bereit.

Glück im Unglück für unzählige Bayern-Fans. Am Samstag war der "Fanclub Rabenau" beim Bundesliga-Topspiel in Dortmund, um den Rekordmeister gegen den BVB zu unterstützen.

Nach dem 3:2-Sieg der Münchner machte sich auch der Reisebus mit demn mehr als 60 FCB-Anhängern auf den Heimweg. Bis zum Ziel schafften es aber nicht alle Insassen.

Laut "Bild" befanden sich kurz vor dem Busbahnhof Tharandt in Sachsen noch 20 Fans im Bus, die anderen waren bereits vorher ausgestiegen, als einer der Insassen aus dem Motorraum ausdringenden Qualm im hinteren Teil des Busses bemerkte.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bus brannte komplett aus

Der Fahrer reagierte in der Folge sofort, stoppte den Bus und alle Insassen konnten das Gefährt verlassen – ganz offenbar in letzter Sekunde.

Demnach stand der Bus beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr bereits lichterloh in Flammen und war trotz Löschversuchen nicht mehr zu retten.

Der Bayern-Fanbus brannte komplett aus. Erste Erkenntnisse deuten wohl auf einen technischen Defekt als Brandursache hin.

- Anzeige -
Mehr News und Videos zum Fußball
Wohl wieder verletzt: Kai Havertz
News

Havertz feiert Comeback - Arsenal gewinnt

  • 01.03.2026
  • 19:39 Uhr
Atubolu hält stark gegen Jonathan Burkardt
News

Joker Chaibi erlöst Eintracht - Sorgen um Kaua Santos

  • 01.03.2026
  • 19:25 Uhr
Duisburg verpasst gegen Havelse den Sieg
News

3. Liga: Duisburg patzt im Aufstiegsrennen

  • 01.03.2026
  • 18:27 Uhr
Jubel bei Chris Führich und Jamie Leweling (r.)
News

Stuttgart schießt die Wölfe ab

  • 01.03.2026
  • 17:33 Uhr
Prestianni im Wortgefecht mit Vinicius Junior
News

Rassimus-Eklat: Prestianni droht Rauswurf bei Benfica

  • 01.03.2026
  • 17:07 Uhr
CAN Emre Kapitaen Team BVB verletzt DFL Bundesliga Saison 2025 - 2026 Spiel Borussia Dortmund - FC Bayern Muenchen 2 : 3 am 28.02.2026 in Dortmund DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as...
News

BVB: Horror-Diagnose für Emre Can

  • 01.03.2026
  • 16:51 Uhr
Emre Can mit Trainer Niko Kovac
News

Befürchtungen bestätigt: Dortmunds Can erleidet Kreuzbandriss

  • 01.03.2026
  • 16:51 Uhr
Muss abreisen: Klara Bühl
News

Bühl fehlt DFB-Frauen in der WM-Qualifikation

  • 01.03.2026
  • 16:17 Uhr
Abstiegskampf mit allen Mitteln
News

Münster dreht Spiel und beendet Sieglos-Serie

  • 01.03.2026
  • 15:43 Uhr
Josip Brekalo trifft zur Hertha-Führung
News

Hertha zeigt dank Brekalo geforderte Reaktion

  • 01.03.2026
  • 15:28 Uhr