Nach Bayern-Sieg in Dortmund: Bayern-Fanbus brennt komplett aus
- Aktualisiert: 01.03.2026
- 18:19 Uhr
- ran.de
Nach dem Erfolg des FC Bayern bei Borussia Dortmund hält die Heimreise für einen Bayern-Fanclub noch eine unschöne Überraschung bereit.
Glück im Unglück für unzählige Bayern-Fans. Am Samstag war der "Fanclub Rabenau" beim Bundesliga-Topspiel in Dortmund, um den Rekordmeister gegen den BVB zu unterstützen.
Nach dem 3:2-Sieg der Münchner machte sich auch der Reisebus mit demn mehr als 60 FCB-Anhängern auf den Heimweg. Bis zum Ziel schafften es aber nicht alle Insassen.
Laut "Bild" befanden sich kurz vor dem Busbahnhof Tharandt in Sachsen noch 20 Fans im Bus, die anderen waren bereits vorher ausgestiegen, als einer der Insassen aus dem Motorraum ausdringenden Qualm im hinteren Teil des Busses bemerkte.
Bus brannte komplett aus
Der Fahrer reagierte in der Folge sofort, stoppte den Bus und alle Insassen konnten das Gefährt verlassen – ganz offenbar in letzter Sekunde.
Demnach stand der Bus beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr bereits lichterloh in Flammen und war trotz Löschversuchen nicht mehr zu retten.
Der Bayern-Fanbus brannte komplett aus. Erste Erkenntnisse deuten wohl auf einen technischen Defekt als Brandursache hin.