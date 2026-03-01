- Anzeige -
Emre Can verletzt: Horror-Diagnose für BVB-Star

  • Aktualisiert: 01.03.2026
  • 16:51 Uhr
  • ran

Die schlimmsten Befürchtungen bestätigen sich, wie Borussia Dortmund mitteilt. Der Abwehrspieler wird nach seiner Verletzung im Spiel gegen den FC Bayern monatelang ausfallen.

Emre Can hat einen Kreuzbandriss erlitten und wird Borussia Dortmund mehrere Monate fehlen. Der Kapitän hatte sich die schwere Verletzung an seinem linken Knie am Samstag im bei der 2:3-Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel gegen FC Bayern München zugezogen und steht nun vor einer ungewissen Zukunft.

Cans Vertrag läuft im Sommer aus.

"Emres Verletzung ist extrem bitter. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Er ist unser Kapitän, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Klubs. Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl in einer BVB-Mitteilung.

Emre Can: Letztes Spiel für Borussia Dortmund?

Der Defensivspieler, früher im zentralen Mittelfeld aktiv und nun in der Innenverteidigung gesetzt, hatte gegen die Bayern auf die Zähne gebissen. Trotz großer Schmerzen versuchte er, weiterzuspielen. Erst kurz vor der Pause ging es nicht mehr - Ramy Bensebaini ersetzte den 32-Jährigen.

Can hatte das Stadion anschließend an Krücken gehend verlassen. Trainer Niko Kovac hatte bereits den Verdacht einer schweren Knieverletzung geäußert. Welchen Einfluss der Kreuzbandriss auf die Vertragsgespräche zwischen dem BVB und Can hat, ist unklar. Möglicherweise war das Duell mit dem Rekordmeister sein letzter Einsatz für Dortmund.

