Der VfL Wolfsburg rutscht immer weiter ab und steht nach einer hohen Auswärtsniederlage gegen den VfB Stuttgart erstmals auf einem direkten Abstiegsplatz in der Bundesliga. Der VfL Wolfsburg rutscht nach einer indiskutablen Leistung immer tiefer in die Krise: Die über weite Strecken überforderte Mannschaft von Trainer Daniel Bauer verlor beim Champions-League-Aspiranten VfB Stuttgart verdient mit 4:0 (3:0) und stürzte in der Fußball-Bundesliga auf einen Abstiegsplatz ab. Horror-Diagnose für BVB-Kapitän Emre Can

"Klassiker"-Noten: Zwei Einser-Schüler schießen Bayern zum Sieg Zwar hatte VfL-Aufsichtsratschef Sebastian Rudolph dem angeschlagenen Bauer trotz der brisanten Lage vor der Partie noch den Rücken gestärkt - doch nach dem siebten sieglosen Spiel in Serie dürften sich die Diskussionen um die Zukunft des 43-Jährigen verschärfen. Deniz Undav brachte den VfB drei Tage nach dem Achtelfinal-Einzug in der Europa League mit seinem 14. Saisontor in Führung (20.). Jamie Leweling legte gegen hilflos wirkende Wölfe zweimal nach (30. und 42.), Nikolas Nartey (90.+5) besorgte den Endstand.

- Anzeige -

- Anzeige -

Jubiläum für Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart Stuttgart sicherte sich im 100. Bundesligaspiel von Trainer Sebastian Hoeneß für den VfB damit einen eminent wichtigen Sieg im engen Kampf um die Königsklassen-Plätze. Wie es in Wolfsburg in der schlechtesten Saison der Vereinsgeschichte seit dem Aufstieg 1997 weitergeht, ist dagegen offen. Dabei hatte Bauer erst im November das Amt von Paul Simonis übernommen. In bisher 14 Spielen unter seiner Regie gab es jedoch acht Niederlagen. Es sei "normal, dass es Diskussionen gibt", hatte Rudolph vor Anpfiff bei DAZN gesagt, aber Bauer genieße "hundertprozentige Rückendeckung". Ob das nun immer noch der Fall ist? Klar ist: Der Druck vor dem Nordduell beim Hamburger SV am Samstag steigt beim VfL noch mehr.

- Anzeige -

- Anzeige -