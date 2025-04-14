Anzeige

ran: Herr Meier, wie beurteilen Sie die Szene, die zur Gelb-Roten Karte von Nick Woltemade geführt hat? Urs Meier: Eine Rote Karte muss eine Geschichte haben, es muss genügend Fleisch am Knochen sein. Ansonsten hat man immer Probleme. Ich stelle mir immer die Frage, warum es solche Entscheidungen gibt. Dass das "step on foot", das Auf-dem-Fuß-stehen, mit Gelb geahndet wird, rührt daher, dass auch in den Schulungen immer mit diesen Bildern gearbeitet wird. Im Gesamtkontext muss man sagen, das ist nicht im Sinne des Fußballs. Wenn man wegen einer solchen Lappalie vom Platz fliegen muss, tut das schon weh. Da gibt’s andere Foulspiele mit deutlich höherer Verletzungsgefahr.

Urs Meier: "Nie und nimmer eine Rote Karte" ran: Das heißt, die Verbände tragen an der Entwicklung auch eine Verantwortung? Meier: Ja. Da müssen sich die Verbände, die ja diese Weisungen an die Schiedsrichter weitergeben, schon die Frage stellen, ob das tatsächlich im Sinne des Fußballs ist. Ich bin ein großer Verfechter davon, die Gesundheit der Spieler zu schützen. Aber das sind Sachen, die passieren nun mal. Irgendwo muss man seinen Fuß ja auch abstellen. Die Absicht und die Intensität müssen wieder in den Vordergrund gestellt werden. Bewertet man die Aktion mit dem gesunden Menschenverstand, ist das nie und nimmer eine Rote Karte. ran: Bei Gelben Karten – auch wenn sie zum Platzverweis führen – darf der VAR nicht einschreiten. Hätte er denn ihrer Meinung nach diese Fehlentscheidung verhindert, wenn er hätte eingreifen können? Meier: Der hat ja dieselben Programme. Der hat ja dasselbe in den Schulungen gelernt: step on foot! Das ist doch genau das Problem. Der hat dann auch noch das Gefühl, das sei Gelb. Die Schiedsrichter haben einfach ihre Bilder, und mit diesen Bildern arbeiten sie. Das ist falsch, das ist einfach grundfalsch!

VfB-Einspruch: Meier sieht keine großen Erfolgschancen ran: Der VfB Stuttgart hat nun offiziell Einspruch gegen die Entscheidung und die daraus resultierende Sperre eingelegt. Wie groß ist die Chance, dass er damit Erfolg hat? Meier: Die ist nicht groß. So sehe ich das zumindest. Ich bin nicht für die Umsetzung der Gesetze zuständig. Aber die gängige Rechtsprechung der FIFA besagt, dass eine Rote Karte immer zu einer Spielsperre führen muss. Von dem her sehe ich da nicht viele Chancen. Aber mal schauen, auch das kann sich in den Jahren ja wieder verändern.

ran: Schiedsrichter Daniel Schlager kommt aus der Nähe von Karlsruhe, wo der VfB-Rivale KSC beheimatet ist. Außerdem hat er schon mehrmals umstrittene Entscheidungen gegen den VfB gepfiffen. Hätte der DFB das bei seiner Einteilung berücksichtigen müssen? Meier: Ich glaube, dass die Leute, die die Schiedsrichter einteilen, sie ja gut kennen. Ich habe das selbst drei Jahre lang gemacht in der Schweiz. Ich kenne die Stärken und die Schwächen. Natürlich gibt es immer mal wieder schwierige Konstellationen zwischen Verein und Schiedsrichter. Aber auch solche Sachen müssen ja irgendwann wieder aufgelöst werden. Es kann ja nicht sein, dass man jetzt sagt: "Den setzen wir jetzt in den nächsten zehn Jahren nicht mehr beim VfB Stuttgart ein." Das geht ja auch nicht. ran: Was schlagen Sie stattdessen vor? Meier: Man muss einfach auch Vertrauen haben in seine Leute. Man kennt sie auch und fragt sich: Ist er jetzt befangen, weil er vielleicht zwei Spiele hatte, in denen es nicht so gut lief? Dann würde ich ihn jetzt auch nicht sofort wieder einsetzen und mal eine Saison warten. Aber irgendwann muss das ja mal wieder gelöst werden. Da bin ich anderer Meinung. Die Schiedsrichter-Kommission macht sich die Überlegung auch und hat genau gewusst, wen sie da einsetzt.

