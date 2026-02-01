- Anzeige -
Borussia Dortmund - Kampfansage von Nico Schlotterbeck an den FC Bayern: "Wir wollen Meister werden"

Borussia Dortmunds Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat angesichts von nur noch sechs Punkten Rückstand auf den FC Bayern eine Kampfansage nach München geschickt.

Trotz eines 3:2-Zittersiegs ist Borussia Dortmund der Gewinner des Spieltags an der Tabellenspitze. Der BVB hat den Rückstand auf den FC Bayern auf sechs Punkte verkürzt - das bringt Nico Schlotterbeck zu einer Kampfansage.

"Man muss auch mal den Anspruch haben als BVB, auch mal den Fans zu sagen, wir wollen Meister werden", sagte der Verteidiger nach dem 3:2-Arbeitssieg gegen den 1. FC Heidenheim bei "DAZN": "Jetzt sind es sechs Punkte, es sind drei weniger als nach der Winterpause. Deswegen kann ich sagen und auch die Jungs, wir wollen jetzt angreifen."

FC Bayern patzt doppelt, BVB hofft wieder

Der Rekordmeister war am Samstag beim Hamburger SV (2:2) erneut gestolpert, zuvor hatten die Münchner gegen den FC Augsburg (1:2) ihre erste Niederlage in der Bundesliga kassiert.

Bayern-Fans schlagen Alarm: "Titel-Rennen? Noch lange nicht durch"

Dortmund nutzte den Patzer des Spitzenreiters, wenn auch mit ganz viel Mühe. "Wir haben heute mit etwas Glück gewonnen, das ist mir aber auch scheißegal", sagte Schlotterbeck: "So ist der Fußball, jetzt sind es sechs Punkte. Vielleicht fangen sie an, langsam zu überlegen."

Schlotterbeck richtete seinen Blick bereits auf das kommende Wochenende. Die Bayern spielen gegen die formstarke TSG Hoffenheim, aber "wir müssen natürlich weiter punkten. Wir probieren, da zu sein", meinte Schlotterbeck. Der BVB gastiert beim kriselnden VfL Wolfsburg. Am 28. Februar kommt es dann zum direkten Aufeinandertreffen mit den Bayern in Dortmund.

