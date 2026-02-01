Borussia Dortmund - Kampfansage von Nico Schlotterbeck an den FC Bayern: "Wir wollen Meister werden"

Borussia Dortmunds Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat angesichts von nur noch sechs Punkten Rückstand auf den FC Bayern eine Kampfansage nach München geschickt.

Trotz eines 3:2-Zittersiegs ist Borussia Dortmund der Gewinner des Spieltags an der Tabellenspitze. Der BVB hat den Rückstand auf den FC Bayern auf sechs Punkte verkürzt - das bringt Nico Schlotterbeck zu einer Kampfansage.

"Man muss auch mal den Anspruch haben als BVB, auch mal den Fans zu sagen, wir wollen Meister werden", sagte der Verteidiger nach dem 3:2-Arbeitssieg gegen den 1. FC Heidenheim bei "DAZN": "Jetzt sind es sechs Punkte, es sind drei weniger als nach der Winterpause. Deswegen kann ich sagen und auch die Jungs, wir wollen jetzt angreifen."