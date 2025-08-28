Anzeige
Kuriose Wende im Poker

Nick Woltemade vor Wechsel nach England: VfB Stuttgart bestätigt Freistellung für Verhandlungen - Bayern-Deal geplatzt?

  • Aktualisiert: 29.08.2025
  • 10:09 Uhr
  • ran.de

Nach dem geplatzten Wechsel von Nick Woltemade zum FC Bayern zieht es den Stürmer nach England. Der VfB Stuttgart stellt den Stürmer für Gespräche frei.

Nick Woltemade vom VfB Stuttgart steht kurz von einem Wechsel nach England zu Newcastle United.

Der Pokalsieger von 2025 bestätigte bereits die Verhandlungen. Der Spieler sei für Gespräche freigestellt.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige

Berichten zufolge erhält der VfB 85 Millionen Euro fixe Ablöse plus fünf Millionen mögliche Zusatzzahlungen. Woltemade soll sich bereits von dem Team verabschiedet haben.

Zuletzt kämpfte der FC Bayern lange um die Dienste des Torjägers. Der deutsche Rekordmeister konnte sich jedoch nicht mit dem VfB Stuttgart über eine Ablöse einigen.

Anzeige

Nick Woltemade: VfB kassiert Mega-Ablöse

Am Rande des deutschen Supercups signalisierte VfB-Boss Alexander Wehrle noch klar: "Nick Woltemade spielt nächste Saison beim VfB Stuttgart, die Akte ist geschlossen." In eine ähnliche Kerbe trifft auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: "Er wird in der Saison beim VfB Stuttgart spielen."

Gegenüber ran am Rande der "Sport Bild Awards" beteuerte Wehrle die Bedeutung von Woltemade: "Wir wollen erfolgreich Fußball spielen und da ist Nick ein wichtiger Spieler" und watschte den Berater des 23-Jährigen ab: "Manchmal muss man Dinge auch stehen lassen, ohne sie zu kommentieren."

Trainer Sebastian Hoeneß bestätigte dies gegenüber den "Stuttgarter Nachrichten": "In erster Linie, haben wir uns aber aus sportlichen Gründen entschieden, Nick nicht abzugeben und damit die Wettbewerbsfähigkeit unseres Kaders zu erhalten."

Das Angebot von Newcastle war letztlich wohl zu gut, um es abzulehnen.

Mehr News und Videos
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund
News

Woltemade-Wechsel lässt Bayern kalt: "Sind sehr attraktiv"

  • 29.08.2025
  • 10:46 Uhr
Nick Woltemade sitzt in Braunschweig auf der Bank
News

Kommentar: FC Bayern ist der Verlierer beim Woltemade-Poker

  • 29.08.2025
  • 10:41 Uhr
Jetzt Hamburger: Luka Vuskovic
News

Deal perfekt: HSV holt "kleinen" Vuskovic

  • 29.08.2025
  • 10:27 Uhr
FOTOMONTAGE: Nick WOLTEMADE (VFB Stuttgart) wechselt angeblich zum FC Bayern Muenchen! ARCHIVFOTO. Jubel,Freude,Begeisterung, *** PHOTOMONTAGE Nick WOLTEMADE VFB Stuttgart allegedly moves to FC Bay...
News

Woltemade-Wechsel: FCB stichelt gegen Newcastle

  • 29.08.2025
  • 10:15 Uhr
POLZIN Merlin Trainer Team HSV DFL Bundesliga Saison 2025-2026 Spiel Borussia Moenchengladbach - HSV 0 : 0 am 24.08.2025 in Moenchengladbach DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE...
News

Hamburger SV vs. FC St. Pauli - Hier läuft das Derby heute live im TV, Stream und Ticker

  • 29.08.2025
  • 10:15 Uhr
Woltemade
News

Matthäus lobt VfB-Führung für Transfer-Poker um Woltemade

  • 29.08.2025
  • 09:51 Uhr
Xavi Simons jubelte doppelt
News

Mit Rentenvertrag: Simons-Transfer vor dem Abschluss

  • 29.08.2025
  • 09:49 Uhr
Eine TV-Kamera mit dem Logo der Bundesliga und dem Hinweis auf die Bundesliga App ist zu sehen waehrend des spiels der 2. Bundesliga zwischen Fortuna Dusseldorf und Hannover 96, Merkur Spiel-Arena ...
News

Bundesliga 2025/26 live: Konferenz, Einzelpartien und Co. - wer überträgt die Partien?

  • 29.08.2025
  • 09:47 Uhr
Fußball-Abos 25/26
News

Fußball live im TV und Livestream: So viel muss man für die Abos in der Saison 2025/26 zahlen

  • 29.08.2025
  • 08:15 Uhr
Hamburger Derby-Held: Gerald Asamoah (l.)
News

Drama, Asamoah und ein Eigentor: Denkwürdige Hamburger Derbys

  • 29.08.2025
  • 05:03 Uhr