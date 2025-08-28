Nach dem geplatzten Wechsel von Nick Woltemade zum FC Bayern zieht es den Stürmer nach England. Der VfB Stuttgart stellt den Stürmer für Gespräche frei. Nick Woltemade vom VfB Stuttgart steht kurz von einem Wechsel nach England zu Newcastle United. Der Pokalsieger von 2025 bestätigte bereits die Verhandlungen. Der Spieler sei für Gespräche freigestellt.

Berichten zufolge erhält der VfB 85 Millionen Euro fixe Ablöse plus fünf Millionen mögliche Zusatzzahlungen. Woltemade soll sich bereits von dem Team verabschiedet haben. Borussia Dortmund: Vertragsdetails von Niko Kovac offenbar geleakt Zuletzt kämpfte der FC Bayern lange um die Dienste des Torjägers. Der deutsche Rekordmeister konnte sich jedoch nicht mit dem VfB Stuttgart über eine Ablöse einigen.

