Nick Woltemade vor Wechsel nach England: VfB Stuttgart bestätigt Verhandlungen - FC Bayern geht leer aus
- Aktualisiert: 28.08.2025
- 20:59 Uhr
- ran.de
Nachdem der Transfer von Nick Woltemade zum FC Bayern geplatzt scheint, macht nun wohl die Premier League ernst. Den Stürmer zieht es wohl nach England.
Mehreren Medienberichten zufolge lockt Newcastle United Nick Woltemade nach England. Demnach hat sich der Premier-League-Klub mit dem deutschen Nationalstürmer sowie dem VfB Stuttgart geeinigt.
Der Pokalsieger von 2025 bestätigte die Verhandlungen. Der Spieler sei für Gespräche freigestellt.
Den Berichten zufolge erhält der VfB 85 Millionen Euro fixe Ablöse plus fünf Millionen mögliche Zusatzzahlungen. Woltemade soll sich bereits von dem Team verabschiedet haben und sich auf dem Weg Richtung England befinden.
Zuletzt kämpfte der FC Bayern lange um die Dienste des Torjägers. Der deutsche Rekordmeister konnte sich jedoch nicht mit dem VfB Stuttgart über eine Ablöse einigen. Seitdem herrscht Stillstand zwischen den Parteien, auch weil die Schwaben die Tür für einen Abgang im Sommer geschlossen haben.
Nick Woltemade: Knickt Stuttgart nun ein?
Am Rande des deutschen Supercups signalisierte VfB-Boss Alexander Wehrle klar: "Nick Woltemade spielt nächste Saison beim VfB Stuttgart, die Akte ist geschlossen." In eine ähnliche Kerbe trifft auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: "Er wird in der Saison beim VfB Stuttgart spielen."
Gegenüber ran am Rande der "Sport Bild Awards" beteuerte Wehrle die Bedeutung von Woltemade: "Wir wollen erfolgreich Fußball spielen und da ist Nick ein wichtiger Spieler" und watschte den Berater des 23-Jährigen ab: "Manchmal muss man Dinge auch stehen lassen, ohne sie zu kommentieren."
Trainer Sebastian Hoeneß bestätigte dies gegenüber den "Stuttgarter Nachrichten": "In erster Linie, haben wir uns aber aus sportlichen Gründen entschieden, Nick nicht abzugeben und damit die Wettbewerbsfähigkeit unseres Kaders zu erhalten."
Newcastle sucht weiter nach einem Nachfolger für Alexander Isak, der vehement auf einen Wechsel zum FC Liverpool drängt.