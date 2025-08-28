Nachdem der Transfer von Nick Woltemade zum FC Bayern geplatzt scheint, macht nun wohl die Premier League ernst. Den Stürmer zieht es wohl nach England. Mehreren Medienberichten zufolge lockt Newcastle United Nick Woltemade nach England. Demnach hat sich der Premier-League-Klub mit dem deutschen Nationalstürmer sowie dem VfB Stuttgart geeinigt. Der Pokalsieger von 2025 bestätigte die Verhandlungen. Der Spieler sei für Gespräche freigestellt.

Den Berichten zufolge erhält der VfB 85 Millionen Euro fixe Ablöse plus fünf Millionen mögliche Zusatzzahlungen. Woltemade soll sich bereits von dem Team verabschiedet haben und sich auf dem Weg Richtung England befinden. Borussia Dortmund: Vertragsdetails von Niko Kovac offenbar geleakt Zuletzt kämpfte der FC Bayern lange um die Dienste des Torjägers. Der deutsche Rekordmeister konnte sich jedoch nicht mit dem VfB Stuttgart über eine Ablöse einigen. Seitdem herrscht Stillstand zwischen den Parteien, auch weil die Schwaben die Tür für einen Abgang im Sommer geschlossen haben.

