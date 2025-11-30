Bundesliga: Hamburger SV gewinnt in Unterzahl nach Last-Minute-Tor gegen den VfB Stuttgart

Ein tragischer Held und ein Last-Minute-Tor bringen den HSV zurück in die Erfolgsspur. Fabio Vieira ist gegen Stuttgart der Mann des Abends. Der tragische Held Robert Glatzel und ein Last-Minute-Tor von Fabio Vieira haben den Hamburger SV zurück in die Erfolgsspur geschossen. Gegen einen stark veränderten VfB Stuttgart feierte der HSV beim 2:1 (1:0) einen emotionalen und wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Die zahnlosen Schwaben verpassten es hingegen, sich in den Spitzenrängen der der Bundesliga-Tabelle festzubeißen - auch, weil sich Trainer Sebastian Hoeneß bei der Aufstellung verzockte. Startelf-Rückkehrer Glatzel (17.), der kurz nach seinem Treffer verletzt vom Feld musste, erzielte die Führung. Vieira brachte das Volksparkstadion mit seinem ersten HSV-Treffer schließlich zum beben (90.+4). Für Stuttgart war Topstürmer Deniz Undav (54.) als Joker erfolgreich.

Der Aufsteiger aus Hamburg kletterte nach nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Spielen endlich wieder nach oben - genauer: Auf den 13. Tabellenplatz, während der VfB im oberen Tabellenmittelfeld hängenbleibt.

VfB Stuttgart: Hoeneß rotiert stattlich durch Mit dem Selbstvertrauen von 19 Punkten aus den vergangenen acht Ligaspielen im Rücken erlaubte sich Hoeneß eine stattliche Rotation: Im Vergleich zum 4:0-Erfolg in Deventer in der Europa League nahm er sieben Wechsel vor. Sogar der zuletzt überragende Undav, Dreifachtorschütze gegen Dortmund, saß zunächst auf der Bank. Stammspieler Luca Jaquez schaffte es wegen einer kürzlich zugezogenen Trainingsverletzung gar nicht erst in den Kader. HSV-Coach Merlin Polzin, der im Vorfeld von einer "richtig coolen Aufgabe" gegen ein Bundesliga-Topteam gesprochen hatte, verhalf derweil Aufstiegsheld Glatzel zu seinem Startelfdebüt in dieser Saison. Und während des inzwischen bekannten zwölfminütigen Stimmungsboykotts hatte der Angreifer auch gleich die beste Chance der Anfangsphase. Seine abgefälschte Flanke senkte sich gefährlich auf die Oberkante der Latte (9.).

