Dennoch kühlen die Gerüchte nicht ab - besonders in Sachen Ablöseforderung der Schwaben.

Nach einer starken Rückrunde für den VfB Stuttgart folgte die folgerichtige Einladung von Bundestrainer Julian Nagelsmann zur Nationalmannschaft für das Final Four der Nations League .

+++ 02. Juli, 08:45 Uhr: Kompany plant mit Woltemade in Startelf +++

Die Bayern-Bosse sollen nach Informationen der "Sport Bild" darüber nachgedacht haben, Nick Woltemade im Anschluss an einen Transfer direkt für eine Saison an den VfB Stuttgart zu verleihen. Demnach wäre durch diesen Schritt eine Annäherung bei der Ablöse mutmaßlich einfacher und der Nationalspieler könnte sich bei den Schwaben noch ein Jahr weiterentwickeln.

+++ 05. Juli, 08:15 Uhr: Dreesen: "Gehört sich nicht" +++

Dass der FC Bayern sich nicht mehr zur Personalie Nick Woltemade äußern möchte, verdeutlichte jetzt der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

"Dazu gibt es nur einen Satz zu sagen: Nick Woltemade ist Spieler des VfB Stuttgart. Und da gehört es sich nicht, irgendwelche Diskussionen anzuheizen oder Kommentare abzugeben", sagte der 57-Jährige am Rande der Klub-WM in Atlanta. Der FC Bayern und der VfB Stuttgart hatten am Freitag beschlossen, die Gespräche vorerst ruhen zu lassen (siehe Eintrag vom 4. Juli).