Auch der bleibt wohl weiterhin hart. So sollen die Bayern-Bosse am Mittwochabend erneut zusammengesessen haben, um über einen Woltemade-Transfer zu diskutieren.

Ohne Erfolg: Laut "Bild" hat sich nichts an der Ansicht von Fabian Wohlgemuth und Alexander Wehrle geändert, die weiterhin keinerlei Interesse an einer Kontaktaufnahme zum deutschen Rekordmeister zeigen.

Demnach trat Woltemade am Tegernsee bereits mehrfach mit den Bossen in Kontakt, um seinen Wechselwunsch zu verdeutlichen. Dabei soll er an die sportliche Führung und das Trainerteam appelliert haben, damit diese von ihrer Haltung abrücken und Gespräche mit den Bayern aufnehmen.

Ob es denn normal sei, dass ein Verein noch vor Verhandlungen eine bestimmte Ablöse fordere, wurde Dreesen gefragt. "Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, ob was normal oder unnormal ist. Ich glaube, unsere Branche ist so verrückt, dass alles normal ist."

Die letzten beiden Angebote für Woltemade wurden vom VfB direkt abgelehnt. Dem Bericht zufolge plant Bayern weiterhin an seinem Geduldsspiel mit dem Neuner festzuhalten - auch weil Woltemade unbedingt zum deutschen Rekordmeister will. Die angebliche Deadline könnte dieses Vorhaben aber ins Wackeln bringen

Woltemade besitzt beim VfB einen Vertrag bis 2028 - ohne Ausstiegsklausel. Die bisherigen Angebote der Bayern über 40 bzw. 50 Millionen Euro plus jeweils fünf Millionen an Boni hatten die Schwaben abgelehnt.

+++ 28. Juli, 19:15 Uhr: Nick Woltemade nimmt VfB-Training am Tegernsee auf +++

Shootingstar Nick Woltemade hat inmitten der Spekulationen um einen möglichen Transfer zum FC Bayern seine Arbeit beim VfB Stuttgart wieder aufgenommen. Der 23-Jährige reiste mit dem DFB-Pokal-Sieger am Montag ins Trainingslager an den Tegernsee, wo er am Nachmittag auch gleich eine erste kurze Einheit mit den Kollegen absolvierte. Bei der Ankunft am Teamhotel schrieb Woltemade, seine Kappe tief ins Gesicht gezogen, einige Autogramme für Fans.

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bekräftigte, den Stürmer im Normalfall nicht mehr abgeben zu wollen. "Wir haben das öffentlich deutlich und klar genug ausgedrückt, daran hat sich nichts geändert", sagte er. "Nick wird mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit auch zu unserem Kader in dieser Saison gehören." Woltemade mache "einen motivierten Eindruck, die Mannschaft hat sich auch auf seine Rückkehr gefreut. Wir haben hinter verschlossenen Türen gesprochen, und dort bleibt das auch."

Am Samstag hatte Woltemade bereits die obligatorischen Leistungstests beim VfB absolviert. Für Trainer Sebastian Hoeneß kam dies trotz der jüngsten Wechselspekulationen "nicht überraschend", wie er versicherte. Der Coach war mit Woltemade in den vergangenen Wochen "immer im Austausch gewesen", zuletzt habe er am Freitag noch mit dem umworbenen Angreifer telefoniert.

Hoeneß und der VfB erwarten, dass sich Woltemade vom Werben der Bayern, denen er bereits eine Zusage gegeben haben soll, nicht in seiner täglichen Arbeit beeinflussen lässt. "Nick ist da, alles andere ist für mich jetzt nicht relevant", wird Hoeneß in der Stuttgarter Zeitung/Nachrichten zitiert.

