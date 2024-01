Özcan will mit dem BVB angreifen: "Haben etwas gutzumachen"

Anzeige

Salih Özcan will mit Borussia Dortmund in der zweiten Saisonhälfte der Fußball-Bundesliga angreifen. "Jeder ist heiß, wir haben in der Rückrunde etwas gutzumachen", sagte der Mittelfeldspieler am Freitag im Trainingslager in Marbella.

Der Fokus beim Training unter der spanischen Sonne liege auf taktischen Inhalten und weniger auf der Physis. "Wir versuchen, einen sauberen Spielaufbau zu trainieren", so Özcan, dessen Team am Samstag (15.00 Uhr) gegen AZ Alkmaar den ersten Test im neuen Jahr absolviert.

Die Ex-Profis Nuri Sahin und Sven Bender, die das Trainerteam von Chefcoach Edin Terzic unterstützen, "geben inhaltlich, taktisch und auch fußballerisch viel dazu", sagte der 25-Jährige: "Das tut uns gut."

Nach den ersten 16 Saisonspielen belegt der BVB den fünften Platz, der nur zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. RB Leipzig auf Champions-League-Rang vier ist sechs Punkte entfernt, Tabellenführer Bayer Leverkusen gar bereits 15.