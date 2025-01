Der ägyptische Torjäger steht offenbar vor einem Wechsel zu Manchester City. Für die Fans von Eintracht Frankfurt wäre ein Abgang Marmoushs schmerzhaft. Allerdings könnte ein Transfer für alle Seiten Sinn machen.

Von Christian Stüwe

Ende August lehnte Omar Marmoush ein Angebot von Nottingham Forrest ab. Er habe die Liebe der Fans in Frankfurt gespürt, begründete der Torjäger seine Entscheidung. Nun sieht es so aus als könnten selbst die größten Liebesbekundungen der Eintracht-Fans den 25-Jährigen nicht am Main halten.

Manchester City lockt und übereinstimmenden Berichten zufolge sind die Verhandlungen weit fortgeschritten. In Frankfurt und bei allen, die der Eintracht die Daumen drücken, würde das für gebrochene Herzen sorgen.

Der sympathische Ägypter ist eines der Gesichter des Traditionsvereins, seine Tore und Vorlagen waren in dieser und der schwierigen letzten Saison unglaublich wichtig. Mit Aktionen wie seinem Maskenjubel an Halloween machte sich Marmoush noch beliebter.

Schiebt man aber die Gefühle beiseite und wirft einen nüchternen Blick auf die Personalie, könnte ein Wechsel im Winter für alle beteiligten Seiten Sinn machen.

Zuallererst natürlich für Marmoush selbst. Der Stürmer hat nie verheimlicht, dass die Premier League sein großes Ziel ist, dass er in die Fußstapfen von Landsmann Mo Salah treten und zu einem der besten Stürmer der Welt werden möchte.