Omar Marmoush zaubert Eintracht Frankfurt zum Hinrunden-Rekord in der Bundesliga. Für den Ägypter könnte es der krönende Abschied von den "Adlern" gewesen sein.

Rekorde gebrochen und Platz drei gefestigt: Überraschungsteam Eintracht Frankfurt hat beim möglichen Abschied seines Sturmjuwels Omar Marmoush einen überzeugenden Heimsieg eingefahren. Die Elf von Trainer Dino Toppmöller nutzte dank des überragenden Ägypters ihre Überlegenheit gegen den SC Freiburg und gewann verdient mit 4:1 (1:1). Marmoush war in seinem womöglich letzten Spiel für Frankfurt der entscheidende Mann.

Marmoush drehte die Partie fast im Alleingang: Mit seiner Ecke fand der Ägypter, der für 80 Millionen Euro in den kommenden Tagen zu Manchester City nach England wechseln könnte, den Torschützen Robin Koch (43.) zum Ausgleich. Die Führung (65.) erzielte er selbst. Es war sein 15. Saisontor, nie zuvor gelangen einem Frankfurter in der Hinrunde so viele. Hugo Ekitiké (71.) und Nnamdi Collins (81.) erhöhten, Ritsu Doan (37.) hatte Freiburg in Führung gebracht.

Mit dem Dreier brach die SGE den Vereinsrekord für die meisten Punkte in einer Hinrunde aus der Saison 2022/23 (31). Den dritten Platz verteidigte sie vor Verfolger RB Leipzig.

Ein Abschied Marmoushs schon vor der Partie schien lange möglich zu sein, die Spekulationen hatte Toppmöller am Vortag beendet und sich sogar vorsichtig hoffnungsvoll gezeigt. Immerhin sei es "auch nicht ausgeschlossen, dass er hier bleibt", hatte der Trainer gesagt. Wie Sky berichtet, liege der Eintracht inzwischen ein schriftliches Angebot von ManCity vor.