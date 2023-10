... Bayer Leverkusens neue Rolle in der Bundesliga: Alles in allem ist es eine Mannschaft, die sich lange oben an der Tabellenspitze festsetzen kann. Man wünscht sich ja auch mehr als diesen Titelzweikampf zwischen FC Bayern und Borussia Dortmund, sondern eine dritte Macht.

... den Auftritt des VfB Stuttgart: Es macht einfach Spaß. Der VfB zeigt es gerade allen kleinen Vereinen, wie es mit einem guten Fundament gehen kann. Die ganze Mannschaft kommt immer wieder an ihre 100 Prozent und das ist außergewöhnlich, was gerade um Stuttgart passiert. Sebastian Hoeneß ist ein Spielerfreund, ein Typ, der seine Spieler versteht und die Jungs in die Erfolgsspur gebracht hat.

... die Form von Leroy Sane:

Er ist in der Form seines Lebens. Was er jetzt spielt, ist noch besser als das, was ich bisher kannte. Auch körperlich war er nie in einer besseren Verfassung. Er ist mitentscheidend dafür, dass der FC Bayern zurück in die Spur gefunden hat. Sane ist einer der Sieg- und Erfolgsgaranten dafür, warum man das ein oder andere knappe Spiel ohne einen Robert Lewandowski in der vergangenen Saison vielleicht nicht gewonnen hat. Und in diese Fußstapfen tritt er gerade rein und setzt sie vielleicht sogar neu.