RB Leipzig führt die Bundesliga mit Millionentransfers vor - ein Kommentar

RB Leipzig hat in diesem Transferfenster ordentlich zugeschlagen. Mit einem Saldo von rund 85 Millionen Euro im Minus hat der Klub aber keine gute Arbeit gemacht, er führt die Bundesliga vor. Ein Kommentar.

Von Kai Esser

RB Leipzig hat in den vergangenen Stunden erneut bewiesen, dass es in der Bundesliga finanziell in einer eigenen Liga spielt.

Mit einer atemberaubenden Transferoffensive hat der Verein mehrere junge, unbewiesene Talente für zweistellige Millionenbeträge verpflichtet: Darunter Yan Diomande (20 Millionen Euro), Johan Bakayoko (18 Millionen Euro) und Andrija Maksimovic (14 Millionen Euro).

Viel Geld für Spieler, die noch keinen konstanten Leistungsnachweis auf höchstem Niveau erbracht haben – und das, obwohl Leipzig in der abgelaufenen Saison den Einzug in den internationalen Wettbewerb verpasst hat.

Die Verpflichtungen sind ein klares Statement. Leipzig setzt auf Jugend und Potential - ein Markenzeichen des Vereins, sie stehen sinnbildlich für Leipzigs Philosophie: jung, teuer, risikoreich und das Potential zur Wertsteigerung.