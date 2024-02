RB Leipzig: Tragödie beim Spiel gegen Mönchengladbach - Fan im Stadion verstorben

Anzeige

Am Rande des Bundesliga-Spiels zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach (2:0) kam es zu einem tödlichen Zwischenfall.

Die Anfangsphase der Bundesliga-Begegnung zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach (2:0) wurde am Samstagabend von einem medizinischen Notfall überschattet.

Ein Fan der Gastgeber musste hinter einer der Tribünen reanimiert werden. Daher verzichteten die Leipziger Anhänger auf Support. In der Folge wurde bekannt, dass die Reanimationsversuche erfolglos blieben, der Anhänger der Sachsen verstarb.

"Leider müssen wir euch mitteilen, dass es die Person nicht geschafft hat und noch im Stadion verstorben ist. Wir sind zutiefst getroffen und all unsere Gedanken in diesem schweren Moment sind bei der Familie und allen Angehörigen", hieß es in einem Tweet dazu von RB Leipzig.