Wechsel in der Führungsetage von RB Leipzig: Sportdirektor Rouven Schröder verlässt die Sachsen und wechselt zur Konzernschwester RB Salzburg.

RB Leipzig hat sich mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Rouven Schröder getrennt. Das gaben die Sachsen am Sonntag bekannt. Der 49-Jährige wechselt zur Konzernfiliale RB Salzburg nach Österreich und übernimmt dort die neu geschaffene Position des Geschäftsführers Sport.

Über eine Nachbesetzung werde noch entschieden, hieß es in der Leipziger Mitteilung am Tag nach dem 1:5-Debakel gegen den VfL Wolfsburg. Schröder war seit dem 1. April 2023 in seiner Funktion als Sportdirektor für RB tätig.

"Rouven hat sich hier sowohl seinen Aufgaben als auch dem Klub voll und ganz verschrieben und stets Verantwortung übernommen. Auch die Gespräche über seinen Wechselwunsch liefen sehr transparent und professionell", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Und weiter: "Wir bedanken uns bei Rouven für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit und wünschen ihm bei seiner neuen Herausforderung alles Gute und viel Erfolg."