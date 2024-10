Großkreutz und Klopp verbrachten sechs gemeinsame Jahre in der Bundesliga beim BVB , holten zwei Meistertitel und einen Pokalsieg. Sein Freund werde der Ex-Trainer immer bleiben, betonte der 36-Jährige. Trotzdem wolle er ihm beim nächsten Treffen sagen, was er von diesem Engagement wirklich halte.

"Ich wurde wach, hatte 30 Nachrichten auf dem Handy und dachte schon: 'Was ist passiert?' Ich dachte auch, ich wäre im Traum, dann habe ich gehofft, dass das eine Fake-Nachricht ist. Zwei Stunden später war es dann richtig offiziell", so der frühere Dortmunder.

Großkreutz will Klopp die Meinung geigen

"Wenn wir uns treffen, werde ich ihm persönlich sagen, dass ich es scheiße finde, dass er so was macht", so Großkreutz weiter - und schickt eine knackige Ansage hinterher: "Als Fan will ich ihn auch nicht mehr in der Süd sehen."

Zuhause sei Klopp weiter willkommen. "Ich habe ihm viel zu verdanken und werde auch immer dankbar sein."