Müller traut Neuer Rolle als Nummer eins bei der WM 2026 zu

"Wenn Manuel zu dem Zeitpunkt fit ist und so im Tor beim FC Bayern steht, wie ich ihn kenne, dann traue ich ihm die Rolle als deutsche Nummer eins bei der WM 2026 absolut zu", sagte Neuers langjähriger Weggefährte beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft der "Sport Bild".

2014er-Weltmeister Thomas Müller kann sich ein mögliches Comeback von Manuel Neuer im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026 vorstellen.

Neuer hatte seine Karriere in der Nationalmannschaft nach der Heim-EM im vergangenen Sommer beendet. Sein designierter Nachfolger Marc-André ter Stegen verletzte sich kurz darauf jedoch schwer, verlor seine Position als Stammtorwart beim FC Barcelona und fällt nach einer neuerlichen Rücken-OP erneut mehrere Monate aus.

Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte der 33-jährige ter Stegen in der im September beginnenden WM-Qualifikation nicht nur Verfügung stehen.

Zu seiner eigenen Rolle bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko - etwa als TV-Experte - hat Müller noch keine konkreten Pläne. "In der MLS geht's jetzt in die entscheidende Phase der Saison. Das ist also reine Zukunftsmusik für mich", sagte Müller, der inzwischen für die Vancouver Whitecaps auf Torejagd geht.