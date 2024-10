Jürgen Klopp unterschreibt bei Red Bull. Nicht als Trainer, sondern in leitender und beratender Funktion. Ein Schritt, der in der Kritik steht. Dabei ist es der typische Klopp-Weg. Ein Kommentar.

Die gleichen Kritiker, die bei seinem Wechsel zum börsennotierten Borussia Dortmund still blieben. Die gleichen Kritiker, die bei seinem Wechsel zum FC Liverpool, der dem US-amerikanischen Sportvermarktungsunternehmen Fenway Sports Group gehört, still blieben.

Kritiker sehen in Klopp den großen Verräter des romantischen Sports , den sie so lieben. Der Wechsel zum Kommerz-Konzern. Unverzeihlich.

Kommerz-Gedanke war schon immer da

Nur bei Red Bull, dem vermeintlich größten Feind des modernen Fußballs, werden die Kritiker laut. Nicht nachvollziehbar, geht es bei der Kritik doch mittlerweile nur noch um die Marke per se, längst nicht mehr den fußballerischen Gedanken dahinter.

Kann man Klopps Worte bei seinem Abschied aus Liverpool im Mai dieses Jahres ankreiden? "Kein Klub, kein Land für das nächste Jahr. Das kann ich versprechen. Ich werde natürlich irgendwann wieder etwas tun“, sagte die Trainer-Legende damals.

Jain. Sein Vertrag startet erst im kommenden Jahr. Sieben Monate Pause waren aber nicht unbedingt das, was man sich unter "für das nächste Jahr" vorgestellt hatte.

Aber Klopp geht seinen Weg! Den, den er in seiner ganzen Karriere schon immer gegangen ist. Nah am Fußball, den er so sehr liebt. Nah am Kommerz, keine Frage.

Aber vor allem nah an der Entwicklung der Spieler. Die auch in den kommenden Jahrzehnten prägend für den Sport sein werden, den wir alle so gerne anschauen.