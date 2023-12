Anzeige

Borussia Dortmund verliert in der Bundesliga mehr und mehr den Anschluss an die Spitzenplätze. In Augsburg kommt der BVB nicht über ein Remis hinaus.

Borussia Dortmund droht nach der nächsten durchwachsenen Leistung in der Bundesliga den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu verlieren. Nur drei Tage nach dem starken Auftritt gegen Paris St. Germain und dem Gruppensieg in der Königsklasse kam die Mannschaft von Trainer Edin Terzic im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg nur zu einem 1:1 (1:1).

Ermedin Demirovic (23.) hatte die starken Hausherren in Führung gebracht. Donyell Malen (35.) erzielte den Ausgleich für den BVB, der in der Liga dreimal in Folge nicht gewonnen hat und es erneut verpasste, die guten Leistungen aus der Champions League auch in der Liga abzurufen.

Dabei war der Auftrag klar gewesen. "Diese Leistung müssen wir jetzt unabhängig vom Wettbewerb und vom Wochentag alle drei Tage zeigen", hatte Terzic nach dem spektakulären 1:1 gegen PSG gefordert. Seine Mannschaft, die der 41-Jährige auf vier Positionen veränderte, bekam gegen mutige Augsburger jedoch Probleme.

Immer wieder erzwang der FCA durch sein aggressives Pressing Ballverluste, ließ die daraus resultierenden Gelegenheiten aber ungenutzt. So fand nach knapp zehn Minuten auch der BVB besser ins Spiel - und hatte durch Marco Reus (8.) und Ramy Bensebaini (9.) direkt zwei gute Chancen zur Führung.