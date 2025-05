Sandro Wagner wird Trainer beim FC Augsburg - langfristiger Vertrag für Ex-Profi

Sandro Wagner unterschreibt einen Vertrag als Cheftrainer beim FC Augsburg. Das ist nun beschlossene Sache, wie der Verein mitteilte.

Jetzt ist es offiziell: Sandro Wagner wird neuer Cheftrainer des FC Augsburg. Wie der FCA mitteilte, unterschrieb der 37-Jährige am Mittwoch einen Vertrag bis 2028. Für Wagner, der in Augsburg die Nachfolge von Jess Thorup antrat, ist es die erste Station als Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga.

Der ehemalige Angreifer ist derzeit noch als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann tätig. Im vergangenen Monat hatte er jedoch angekündigt, den DFB nach dem Finalturnier der Nations League (4. bis 8. Juni) „auf eigenen Wunsch“ zu verlassen und die Rolle als hauptverantwortlicher Coach anzustreben.

"Die Gespräche haben mich überzeugt, dass die Aufgabe beim FC Augsburg genau der richtige Schritt ist", sagte Wagner nun: "Der FCA hat eine klare Philosophie, die sehr gut zu meiner Spielidee passt. Ich bin ein junger Trainer, der sich gemeinsam mit dem Verein entwickeln möchte. Die Rahmenbedingungen dafür sind in Augsburg hervorragend. Der FCA ist genau wie ich sehr ehrgeizig und verfügt über gute Strukturen sowie ein tolles Umfeld. Die Mannschaft hat großes Potenzial und ich freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit."