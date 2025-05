Sandro Wagner und der FC Augsburg: Das könnte eine Erfolgsgeschichte werden – ein Kommentar

Sandro Wagner wechselt zum FC Augsburg. Das könnte ein perfekter Karriereschritt für ihn sein. Ein Kommentar.

Von Justin Kraft

Auf den ersten und durchaus oberflächlichen Blick wirkt es vielleicht etwas seltsam. Sandro Wagner gibt die Möglichkeit auf, mit dem DFB-Team um den WM-Titel 2026 zu spielen, um in der Bundesliga den FC Augsburg zu trainieren.

Auch auf den zweiten, ebenfalls oberflächlichen Blick wird die Entscheidung erstmal nicht viel besser: Der FCA hat sich in Deutschland den Ruf erarbeitet, eine Tretertruppe zu sein, die Rumpelfußball spielt. Wenngleich der Begriff etwas impliziert, das man keiner professionellen Fußball-Mannschaft unterstellen sollte, schwingt immer auch ein Funke Wahrheit mit.

Mit 74 Gelben Karten und fünf Platzverweisen zählte Augsburg in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zu den Teams, die die meisten Karten eingesammelt haben (zweitmeiste Gelbe und zweitmeiste Platzverweise).

Augsburg hat laut dem Datenportal "WhoScored" zudem den viertgeringsten Ballbesitzwert (43,6 Prozent), eine leicht unterdurchschnittliche Passquote (79,5 Prozent) und die drittwenigsten Abschlüsse pro Spiel (11,7).

Sandro Wagner hingegen steht für einen sehr offensiven Fußball mit hohem Pressing und spielerischen Lösungen in Ballbesitz, wie er einst als Trainer von Unterhaching dem "Münchner Merkur" erklärte: "Wir wollen einen Fußball spielen, der einen Wiedererkennungswert besitzt, der ein extremes Gegenpressing beinhaltet und in Ballbesitz in allen Spielsituationen Lösungen parat hat."