Bitterer Rückschlag für den SC Freiburg! Noah Atublu muss nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung gegen Union Berlin länger pausieren. Damit fällt der SC-Keeper ausgerechnet in der heißen Phase der Saison aus.

Stammtorhüter Noah Atubolu wird dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg im Kampf um Europa einige Zeit fehlen.

Wie die Breisgauer mitteilten, zog sich der 22-Jährige eine Kapselverletzung in der Schulter zu und werde deshalb "bis auf Weiteres" ausfallen.

Atubolu war am vergangenen Sonntag im Spiel gegen Union Berlin (1:2) in der 58. Minute ausgewechselt worden, nachdem er bereits in der ersten Halbzeit mit einem Mitspieler zusammengeprallt war.

Für ihn kam Florian Müller ins Spiel, der ihn auch in den kommenden Wochen vertreten dürfte. Der früherer Mainzer und Stuttgarter besitzt reichlich Bundesliga-Erfahrung, wird aber Mühe haben, auf einem ähnlichen Niveau zu performen wieder zuletzt so starke Atubolu.