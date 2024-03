SC Freiburg - Ex-Spieler Caligiuri über Christian Streich: "Hat mir auch mal Arschtritte verpasst"

Anzeige

Daniel Caligiuri kennt Christian Streich aus seiner Zeit beim SC Freiburg sehr gut und ist traurig über den Rücktritt des Trainers.

Zwischen 2005 und 2013 spielte Daniel Caligiuri beim SC Freiburg. Von der U19 kämpfte sich der Deutsch-Italiener über die zweite Mannschaft in den Bundesliga-Kader und stand im Oberhaus letztendlich in 93 Partien für die Breisgauer auf dem Platz.

Der heute 36-Jährige kennt Christian Streich also sehr gut und hat sich am Rande der Baller League (immer Montags auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App) zu dessen Rücktritt am Saisonende geäußert: "Ich war geschockt, gleichzeitig auch traurig. Ich denke Christian Streich ist im deutschen Profifußball sehr beliebt. Und auch sehr bekannt für seine tollen Interviews."

"Ich werde ihn persönlich auch vermissen, weil ich jahrelang unter ihm gespielt habe und ich denke, dass ich ihn in den nächsten Tagen und Wochen auch mal anrufen werde", so Caligiuri weiter, der seinem Ex-Trainer eine Menge zu verdanken hat: "Christian Streich war mein erster Trainer in einem großen Verein. Beim SC Freiburg hat er mich in der A-Jugend übernommen. Er hat mich durch meine Anfangsschwierigkeiten begleitet und mir auch mal ein paar Arschtritte verpasst und mich in die Spur gebracht."