Schon länger hatten sie in Freiburg das Gefühl, dass das Ende der Ära Christian Streich näher rückte.

Trotzdem ist Streich der erfolgreichste Trainer in der Historie des 120 Jahre alten Traditionsklubs und wird es vermutlich auch noch lange bleiben.

Selbst noch größere Triumphe waren möglich, in den vergangenen beiden Jahren wurde nur knapp die Champions League verpasst und 2022 erst im Elfmeterschießen gegen RB Leipzig das DFB-Pokalfinale verloren.

Doch in seinem ohnehin schon riesigen Schatten könnte sich kein neuer Coach freischwimmen, wenn im Falle einer Negativserie immer Streich als potenzieller Retter bereitstünde und auch gehandelt würde.

Auch wenn die Freiburger, wie Sportvorstand Jochen Saier kürzlich in der ran Bundesliga Webshow verriet , schon länger nach einem geeigneten Nachfolger geschaut haben, tritt dieser ein äußerst schweres Erbe an.

Streich: Nachfolger tritt schweres Erbe an

Streich: Abschied für immer?

Man darf gespannt sein, ob der körperlich und mental erschöpfte Streich noch einmal an anderer Stelle einen Job antreten wird. Unwahrscheinlich, dass er sich ungeachtet des Interesses aufgrund seiner vielen Qualitäten den Stress bei einem Topklub mit größerem medialen Fokus als im beschaulichen Breisgau antut.

Bei Vereinen wie Borussia Dortmund oder auch FC Bayern, bei dem Streich immer wieder in der jüngeren Vergangenheit ein Thema war, wissen sie mittlerweile, dass der kauzige Markgräfler sehr wahrscheinlich nur in seinem Freiburger Biotop so erfolgreich sein kann.

Von daher könnte es ein Abschied für immer sein, was ein Verlust für den gesamten deutschen Fußball ist.