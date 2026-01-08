Im Norden und Osten Deutschlands ist am Wochenende Schnee-Chaos vorhergesagt. Das betrifft auch den Jahres-Auftakt der Bundesliga bei einigen Partien. Ein Spiel wird wegen des Wintereinbruchs abgesagt. von Maximilian Kayser Aktuell ist es in Deutschland schon sehr winterlich, am Wochenende wird es vielerorts sogar noch kälter und ungemütlicher: Tief Elli trifft auf den Norden und Osten der Bundesrepublik. Für den Freitag ist eine extreme Wetterlage mit heftigen Schneefällen angekündigt. Was bedeutet das für die Bundesliga? Gleich drei Spiele sind in den betroffenen Zonen angesetzt, mindestens eines muss abgesagt werden. Wie die DFL verkündete, muss die für Samstag geplante Partie zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt werden. Der Kiez-Klub hat demnach das Millerntor-Stadion "aufgrund von anhaltendem starkem Schneefall, Glätte und Sturm" gesperrt. Hier kostenlos streamen: Dortmund vs. Frankfurt am 9. Januar ab 19:50 Uhr auf Joyn Problematisch gestaltet sich auch andernorts die Anreise der Stadionzuschauer. Die Deutsche Bahn hat am Freitagmorgen den Fernverkehr für den Norden vorsorglich bis zum Mittag eingestellt. Fahrten zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie Berlin und Hamburg sind vorerst nicht möglich. Wann die Strecken wieder freigegeben werden, war zunächst nicht bekannt. Hier findet ihr alle aktuellen Informationen zu möglichen Spielabsagen oder verschobenen Anstoßzeiten.

Findet Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund am Freitag statt? Los geht der 16. Spieltag in Frankfurt, wenn die Eintracht am Freitag den Tabellenzweiten Borussia Dortmund (ab 19:50 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn) empfängt. Die "Adler" sehen hier keine Problemlage und teilen mit: "Nach Einschätzung der zuständigen Behörden gibt es aktuell keinen Grund zur Annahme, dass das Spiel am Freitag nicht wie geplant stattfinden kann." Allerdings habe der Verein über den Stadionbetreiber "dennoch vorsorglich zusätzliches Personal im Einsatz, um Schneefall zu beseitigen, Streumaßnahmen durchzuführen und die Sicherheit auf dem Stadiongelände zu gewährleisten".

FC St. Pauli gegen RB Leipzig abgesagt Deutlich ungemütlicher wird es am Wochenende in Hamburg - dort wurde das Spiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig also abgesagt, nachdem es zuvor als akut gefährdet galt. Die Gastgeber teilten mit: "Die Entscheidung ist das Ergebnis intensiver Abwägungen und umfassender Abstimmungen des FC St. Pauli als Stadionbetreiber sowie zwischen der Deutschen Fußball Liga (DFL), den beteiligten Klubs, den zuständigen Behörden sowie weiteren relevanten Beteiligten." Die Sicherheit der Zuschauer, der Teams, der Offiziellen und aller Anreisenden stehe im Vordergrund der Entscheidung. Zudem wird darauf verwiesen, dass auch die behördlichen Einschätzungen "angesichts der Gesamtlage in Hamburg ausdrücklich eine Absage empfohlen" hätten. Weiter ist zu lesen: "Ausschlaggebend waren dabei vor allem die zusätzliche Belastung für Einsatzkräfte, die medizinische Infrastruktur sowie die weiterhin bestehenden erheblichen Risiken und Einschränkungen im Verkehrsraum." Es handelt sich um die erste witterungsbedingte Absage in der Bundesliga seit zwei Jahren. Im Januar 2024 fiel die Partie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Union Berlin aus. Damals hatten die Verantwortlichen Bedenken wegen Eisbildung auf der Tribüne und gefährlicher Anreisewege für die Fans. Für Freitag ist starker Niederschlag und viel Wind angekündigt, die Schulen in Hamburg bleiben geschlossen. Samstag soll es dann leichten Niederschlag bei bis zu -4 Grad geben. St. Pauli hatte vor der Absage mitgeteilt, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten: "Wir entwickeln derzeit unterschiedliche Szenarien, um handlungsfähig zu sein und stehen im kontinuierlichen Austausch mit allen Beteiligten." Vergangenen Sonntag waren vor einem Testspiel gegen Werder Bremen 50 freiwillige Schneeschipper im Einsatz. Donald Trump kritisiert: Bundesliga-Trainer knöpft sich US-Präsident wegen Grönland vor Allerdings schaffte es die Rasenheizung auf dem Pauli-Trainingsgelände nicht, den gesamten Schnee zu beseitigen. Auch beim Hamburger SV musste das Training in dieser Woche mehrfach verschoben werden - die berüchtigten orangefarbenen Fußbälle wurden hervorgeholt.

Findet Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim am Samstag statt? Etwas besser sieht es in Bremen aus: Laut Werder ist die Heimpartie gegen die TSG Hoffenheim aktuell nicht gefährdet. Der Verein hat eine Firma damit beauftragt, die Zufahrtswege rund um das Weserstadion zu enteisen. Dennoch bitten die Hanseaten ihre Fans, frühzeitig und mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Allerdings hat die Deutsche Bahn bereits witterungsbedingte Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr am Wochenende angekündigt. Ist eine sichere Anreise am Samstag nicht möglich, würde die Partie wahrscheinlich nicht stattfinden.

Findet Union Berlin gegen 1. FSV Mainz 05 am Samstag statt? In Berlin wurde sich direkt an die Fanclubs gewendet: "Aufgrund der sehr schwierigen Witterungsverhältnisse können die Mitarbeiter unseres Vereins eure Unterstützung gebrauchen." Union Berlin ruft zur Hilfe beim Schneeschippen auf, dabei sollen die Fans "gern euren Schneeschieber von zu Hause mitbringen". Am Freitag wird auch in Berlin starker Schneefall erwartet, ob die Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 stattfinden kann, ist noch unsicher. Seit Donnerstag sind Stadionmitarbeiter mit Radlader und Fans mit Schaufeln und Spitzhacken im Einsatz, um die Umgebung von Schnee und Eis zu befreien.

Finden die anderen Bundesliga-Partien am Wochenende statt? Die anderen Partien des Spieltags finden in Freiburg, Leverkusen, Mönchengladbach, München und Heidenheim statt. Hier sollte es nach aktuellem Stand keine Probleme geben. Allerdings könnten vereiste Zufahrtswege auch kurzfristig für Probleme sorgen. Damit rechnet auch Thomas Kessler, der Sportdirektor des 1. FC Köln: "Wenn man die Szenarien hört, zum Beispiel Blitzeis, und die Leute sollen zu Hause bleiben, weil sonst Lebensgefahr droht, dann wird, glaube ich, kein Risiko eingegangen, wenn wirklich so eine Situation vorherrscht." Köln spielt am Samstag beim 1. FC Heidenheim.

