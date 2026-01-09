Bundesliga: BVB mit spätem Remis in Frankfurt - In letzter Sekunde zum Punktgewinn

Eintracht Frankfurt bleibt die Schießbude der Liga. Auch gegen den BVB kassiert die SGE drei Gegentore und muss sich am Ende mit einem Punkt begnügen. Borussia Dortmund hat in einer verrückten Schlussphase zumindest noch einen Punkt zum Start ins neue Jahr gesichert und dem FC Bayern die nächste Steilvorlage geliefert. Der Tabellenzweite rettete dank eines Last-Minute-Treffers von Carney Chukwuemeka (90.+6) zu Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt ein 3:3 (1:1). Tabellenführer München könnte sich nun noch vor der Saison-Halbzeit ein zweistelliges Polster herausspielen. Maximilian Beier (10.) mit dem ersten Tor im neuen Kalenderjahr und Felix Nmecha (68.) brachten den BVB jeweils in Führung, insgesamt agierte Dortmund aber lange zu passiv.

Can Uzun (22., Foulelfmeter), der gebürtige Frankfurter Younes Ebnoutalib (71.) und Mahmoud Dahoud (90.+2) trafen für Frankfurt.

Bayern kann Polster auf BVB ausbauen Der Rückstand des BVB auf die Bayern könnte auf elf Zähler anwachsen, wenn der Rekordmeister am Sonntag (17:30 Uhr) sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gewinnt. Der Eintracht hilft der Punkt im Kampf um Europa immerhin teilweise, auch wenn der Tabellensiebte den direkten Anschluss zur Spitzengruppe verpasste. Niko Kovac hatte von seiner Mannschaft höchste Bereitschaft von Beginn an gefordert, um die gute Tabellensituation zu verteidigen. "Es geht darum, um 20:30 Uhr sofort die Maschine anzuschmeißen", hatte er gesagt: "Wir wollen wieder punkten und uns oben festsetzen." Keeper Gregor Kobel begann, nachdem er krankheitsbedingt verfrüht aus dem Trainingslager in Marbella abgereist war. Kevin Behrens: Ex-Bundesligaprofi sorgt auch beim FC Lugano für Eklat

WM 2026: DFB verkündet Quartier – hier wohnt die Nationalmannschaft Frankfurts Coach Dino Toppmöller hatte sich vor der Partie "nicht in die Karten schauen" lassen, aber einen möglichen Einsatz von Neuzugang Ebnoutalib angekündigt. Der "Heimkehrer" spielte gleich bei seiner Premiere von Anfang an. Im Tor setzte Toppmöller wie zuvor angekündigt wieder auf den jungen Brasilianer Kaua Santos.

BVB: Guirassy mit Patzer im eigenen Strafraum Bei regnerischen, aber von Schnee befreiten Bedingungen sorgte der BVB für das erste Highlight. Nico Schlotterbecks traumhafter Diagonalpass fand Julian Ryerson, der direkt flankte und den freistehenden Beier am ersten Pfosten bediente. Die Eintracht reagierte und drückte mehr nach vorne, Uzuns Schuss ließ Kobel zur Seite abprallen (17.). Die Dortmunder halfen in Person von Serhou Guirassy mit, die SGE ins Spiel zu bringen. Der Stürmer trat nach einem Einwurf Eintracht-Kapitän Robin Koch in die Kniekehle, Uzun verwandelte den fälligen Strafstoß souverän. Die Partie wurde härter, beide Teams gingen robust in die Zweikämpfe und hielten sich so gegenseitig von den Toren fern. Dem BVB fiel es schwer, in der Offensiv den Rost der Winterpause aus den Knochen zu bekommen. Die beste Chance nach dem Treffer ergab sich nach einem Freistoß, Santos hielt den Kopfball von Schlotterbeck aber stark (40.).

Neuzugänge kombinieren zur SGE-Führung Die Eintracht kam aktiver aus der Kabine, doch die Führung verpasste der BVB. Daniel Svensson fiel ein geblockter Querpass wieder vor die Füße, der Verteidiger war allerdings davon überrascht und verfehlte das freie Tor (52.).

