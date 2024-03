Und auch ein weiteres langjähriges Trainergesicht der deutschen Eliteklasse ist in wenigen Monaten nicht mehr da: Christian Streich wird den SC Freiburg verlassen.

Auch in der Bundesliga ist zuletzt viel los. Der FC Bayern München eilt nach dem bereits feststehenden Aus von Trainer Thomas Tuchel im Sommer derzeit von einem torreichen Sieg zum nächsten.

Shkodran Mustafi war am Montag zu Gast in der ran Bundesliga Webshow. Dabei äußerte sich der Weltmeister von 2014 über die Kroos-Rückkehr beim DFB, das Tuchel-Aus beim FC Bayern und die Lücke durch das Aus von Christian Streich beim SC Freiburg.

"Es ist einfach. als Abwehrspieler gegen einen Stürmer zu spielen, der sich nur in einer bestimmten Zone wohlfühlt als gegen einen Spieler zu spielen, der überall auf dem Platz sein und dir Schwierigkeiten bereiten kann. Ich glaube, dass Havertz das bei Arsenal gerade super macht, dass er sich das ein oder andere Mal fallen lässt, mal auf die Außen geht und Überzahl schafft. Das könnte dem Offensivspiel der Nationalmannschaft sehr gut tun, ein bisschen kreativ zu sein."

"Ich bin kein großer Fan von einem Stürmer, der nur auf seiner Position bleibt. Ich glaube wir sehen das gerade in der Bundesliga gut, wie es ist, mit Harry Kane ein flexiblen Stürmer zu haben, der sich auch in den Zwischenräumen bewegt, der das Spiel lesen kann und genau weiß, wo er eine Überzahl erzeugen kann.

"Ich finde ihn als Spieler natürlich hervorragend, und ich glaube, er tut jeder Mannschaft gut. Er hat Real Madrid in den letzten Jahren sehr gut getan und auch der Nationalmannschaft in der Vergangenheit. Ich kann es verstehen, dass der Bundestrainer ihn in der Mannschaft haben wollte."

... über den bevorstehenden Abschied von Thomas Tuchel beim FC Bayern:

"Ich tue mich schwer, zu sagen, dass es eine super Entscheidung war. Ich hätte vielleicht einfach anders entschieden. Aus meiner Sicht hätte eine Entscheidung sofort fallen müssen: Es geht weiter oder es geht nicht weiter. Bis Sommer ist eine sehr komische Konstellation. Wenn ich darüber nachdenke, jetzt in der Kabine des FC Bayern zu sein, hätte ich meine Schwierigkeiten zu verstehen, was da gerade passiert: Muss ich jetzt so spielen, wie sich der Trainer das wünscht, oder wie die Vereinsphilosophie ist?"

... über Abschied von Christian Streich beim SC Freiburg:

"Ich bin ein sehr großer Fan von ihm als Trainer. Ich habe ja auch das Glück gehabt, unter Arsene Wenger zu spielen. Wenn sich ein Trainer so mit dem Verein identifiziert, dass dieser mehr oder weniger sein Leben ist - das wird immer seltener. Das gab es früher mit Sir Alex Ferguson, eben mit Wenger und in Deutschland mit Christian Streich. Man wünscht sich, diese Typen für immer in der Liga zu halten, aber ich kann ihn verstehen. Ich glaube, dass heutzutage das Trainergeschäft immer mehr Energie braucht, um seine Spieler auch zu überzeugen und das Spiel entwickelt sich ja auch weiter."

"Ich finde es sehr fair von ihm, dass er jetzt den Platz frei machen will für einen neuen jungen Trainer, damit der seine Karriere starten kann. Wenn jeder bis zum 80. Lebensjahr auf der Bank sitzen würde, hätten Trainer wie Xabi Alonso oder Mikel Arteta bei Arsenal auch keinen Platz mehr. Streich ist ein hervorragender Typ - ich kenne ihn leider nicht persönlich - aber das, was man von ihm hört und sieht, wird der Bundesliga und auch europäisch fehlen."

... über die Hertzjagd von Schalker Fans nach dem Abstieg 2021:

"Es ist ein Sport, in dem sehr viele Emotionen stecken. Die Schalker Fans geben ihr Leben für diesen Verein und es ist eben schwierig, weil man genau weiß, dass es Situationen sind, wo eben Emotionen hochkochen. Ich denke, dass sich höchstwahrscheinlich der ein oder andere, der damals dabei war, danach auch gedacht hat: Damit hab ich meinen Verein jetzt keinen Gefallen getan, weil es eigentlich nur negative Schlagzeilen gegeben hat und für die Spieler war das auch nicht schön."

"Letztendlich wissen das die meisten Fans auch, man sollte aber immer mehr im Austausch sein. Ich weiß nicht, wie sehr man im Austausch ist zwischen Spielern und Fans bei jedem Verein. Man sollte den Fans aber klar machen, dass das für uns genauso unser Leben ist, man widmet von klein auf alles dem Fußball."