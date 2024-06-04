Seit Anfang September ist das Transferfenster in der Bundesliga geschlossen. Dennoch gibt es Transfergerüchte und News. Die Bundesliga-Vereine dürfen zwar seit Anfang September keine Transferdeals mehr abschließen, still ist es auf dem Transfermarkt deswegen aber noch lange nicht. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte. und News zur Bundesliga im Ticker.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 25. November, 07:17 Uhr: Napoli will Freiburg-Juwel Manzambi +++ Verliert der SC Freiburg bereits im Winter sein wertvollstes Tafelsilber? Wie "Sky" berichtet, soll Mittelfeldspieler Johan Manzambi nach einer starken Hinrunde beim SCF bereits auf dem Zettel mehrerer Top-Klubs stehen. Vor allem die SSC Neapel wird dabei als Favorit genannt. Demnach soll der italienische Meister bereits erste Gespräche über einen Transfer des 20-Jährigen geführt haben. Auch andere italienische Klubs werden als Interessenten genannt. Manzambi hat in Freiburg noch einen Vertrag bis 2030.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 19. November, 07:22 Uhr: Bundesliga-Trio jagt Belgien-Youngster +++ Wie "Sky" berichtet, wollen gleich drei Bundesligisten ein Talent aus Belgien. Der FC Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sind demnach am 17-Jährigen Nathan De Cat interessiert. Demnach soll der RSC Anderlecht, De Cats Ausbildungsklub, mindestens 25 Millionen Euro Ablöse für den zentralen Mittelfeldspieler fordern, der in der belgischen Hauptstadt bereits eine feste Größe ist. Sein aktueller Vertrag endet im Sommer 2027.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 14. November, 09:55 Uhr: Schlägt Bayern erneut in Leverkusen zu? +++ Verstärkt sich der FC Bayern nach dem Transfer von Jonathan Tah mit dem nächsten Abwehrspieler von Bayer Leverkusen? Laut "Kicker" sollen die Münchner über eine Verpflichtung von Alejandro Grimaldo nachdenken. So soll es zwischen dem 30-Jährigen und dem Rekordmeister zwar noch keinen konkreten Austausch gegeben haben, die Bayern sollen den Linksverteidiger aber "explizit" beobachten. Ob sich die Münchner für einen neuen Linksverteidiger entscheiden, soll eng mit der Frage nach der Zukunft von Raphael Guerreiro verknüpft sein, dessen Vertrag beim FCB im kommenden Sommer ausläuft. Grimaldo steht indes noch bis 2027 bei der Werkself unter Vertrag. Laut "Bild" soll er aber eher in seine Heimat Spanien und nicht zum FC Bayern wollen. Der Verteidiger und die Münchner wurden bereits in der Leverkusener Double-Saison 2023/24 in Verbindung gebracht.

+++ 13. November, 18:17 Uhr: Bayern und Dortmund kämpfen um Toptalent +++ Der FC Bayern hat offenbar ein 17-jähriges Toptalent für den kommenden Transfersommer auf dem Zettel. Nathan de Cat, der aktuell beim RSC Anderlecht unter Vertrag steht, soll im Sommer 2026 an die Säbener Straße wechseln. Das berichtet "Sky". De Cat ist im Mittelfeld beheimatet und könnte Leon Goretzkas Nachfolger werden, dessen Vertrag im Sommer endet. Der Vertrag des 17-Jährigen in Anderlecht endet 2027, es wäre also eine Ablöse fällig. Aber nicht nur die Bayern haben de Cat auf dem Schirm. Auch Borussia Dortmund ist am Belgier interessiert und soll im Rennen um das Toptalent ebenfalls gute Chancen haben.

- Anzeige -

+++ 7. November, 18:02 Uhr: Kommt das nächste PSG-Talent in die Bundesliga? +++ Laut "Sky" soll Eintracht Frankfurt an Mathis Jangeal von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain interessiert sein. Der 17-Jährige ist bisher ein Mal für die Profis in der Ligue 1 aufgelaufen. Ansonsten spielt der Mittelfeldspieler für die U19 unter anderem in der Youth League, wo er bereits gegen die Jugendteams von Bayer Leverkusen und vom FC Bayern München getroffen hat. Die SGE soll aktuell einen möglichen Transfer des ehemaligen U16-Nationalspielers prüfen, da sein Vertrag in der französischen Hauptstadt im Sommer ausläuft und er somit ablösefrei wäre. In zehn Einsätzen in Frankreichs Jugendliga gelangen Jangeal zehn Torbeteiligungen. Die Frankfurter hatten in den vergangenen Jahren schon Junior Dina Ebimbe und Hugo Ekitike von PSG geholt.

- Anzeige -

+++ 7. November, 12:08 Uhr: Konaté im Fokus der Bayern? +++ Der FC Bayern bemüht sich offenbar um Liverpool-Star Ibrahima Konaté. Laut Informationen der "Bild" haben die Münchner Gespräche mit dem Management des französischen Innenverteidigers aufgenommen. Konaté hat bei den Reds nur noch bis Sommer 2026 Vertrag und könnte sogar ablösefrei an die Isar wechseln. Einfach wird dieses Unterfangen aber keineswegs. Zum einen ist eine Verlängerung beim FC Liverpool weiterhin möglich und zum anderen sollen auch Real Madrid und Paris St. Germain um Konaté buhlen. Insbesondere die Königlichen gelten schon etwas länger als heißer Anwärter im Werben um den Innenverteidiger. Im Sommer war zwischenzeitlich schon von einer mündlichen Einigung die Rede, jedoch ist es aktuell wohl noch nicht so weit. Die klare Priorität der Bayern liegt laut Angaben von "Sky" aber trotz der Konaté-Gerüchte darauf, den Kontrakt mit Dayot Upamecano zu verlängern. Der Pay-TV-Sender spricht in diesem Zusammenhang von positiven Entwicklungen, was die Vertragsgespräche angeht. Eine Upamecano-Verlängerung müsste aber noch nicht zwangsläufig mit einem Rückzug aus dem Konaté-Poker einhergehen. Upamecano und Konaté kennen sich aus Leipziger Zeiten und könnten in München eine Reunion feiern. Ist ein absoluter Top-Verteidiger wie Konaté möglicherweise ablösefrei zu haben, ist der FCB praktisch verpflichtet, seine Chancen zu prüfen. Schließlich ist ja auch unklar, wie es mit Min-Jae Kim perspektivisch weitergeht. Kommentieren wollte Sportdirektor Christoph Freund das Konaté-Gerücht im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Union Berlin nicht. Vielmehr wolle man sich "auf die eigenen Spieler konzentrieren". Neben Konaté sollen sich die Münchner auch mit Marc Guéhi und Nico Schlotterbeck befassen.

- Anzeige -

+++ 27. Oktober, 18:35 Uhr: Verlängert Köln nach Horror-Verletzung mit Abwehrstar Hübers? +++ Aufsteiger 1. FC Köln muss den langfristigen Ausfall von Abwehrchef Timo Hübers verkraften. Der 29-Jährige verletzte sich beim 0:1 in Dortmund schwer am Knie und musste umgehend operiert werden. Laut "Bild" gibt es aber bei den Rheinländern trotz des langen Ausfalls Überlegungen, den im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag des Routiniers zu verlängern. Zunächst aber wolle der Klub noch die ersten medizinischen Prognosen abwarten, bevor eine endgültige Entscheidung über die sportliche Zukunft Hübers getroffen werde. In der Vergangenheit verlängerte der FC trotz schwerer Verletzung bereits den Vertrag von Luca Kilian - ein entsprechendes Zeichen der Solidarität könnte es nun bei Hübers auch wieder geben.

- Anzeige -