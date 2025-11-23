- Anzeige -
5. Spieltag in der Champions League

Borussia Dortmund vs. FC Villarreal heute live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 25.11.2025
  • 08:26 Uhr
  • ran.de

Bundesligist Borussia Dortmund empfängt am fünften Spieltag der Ligaphase in der Champions League den spanischen Klub FC Villarreal.

Für Borussia Dortmund geht es nun mit dem Spiel gegen den FC Villarreal in die zweite Hälfte der Ligaphase in der Champions League.

Der BVB holte bislang sieben Punkte aus vier Partien, damit lag das Team von Coach Niko Kovac vor Beginn des aktuellen Spieltages auf Rang 14.

Mit dieser Ausbeute wäre Dortmund zwar nach aktuellem Stand für die K.o.-Phase qualifiziert, in die es die besten 24 Teams schaffen. Dennoch müsste die Borussia gleich in der Zwischenrunde wieder einsteigen, während die Top 8 nach der Ligaphase diese Runde überspringen.

Um also noch weiter nach oben zu klettern in der Tabelle, ist ein Heimsieg gegen Villarreal so gut wie Pflicht. Zumal der spanische Vertreter sich in der Königsklasse bislang sehr schwer tat. Mit einem Punkt aus vier Spielen ist Villarreal nur auf Platz 32, kann die K.o.-Phase wohl nur noch durch ein kleines Fußballwunder erreichen.

BVB vs. FC Villarreal im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel heute statt?

Champions-League-Topspiel heute live: Läuft Borussia Dortmund vs. Villarreal im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem BVB und Villarreal wird nicht im Free-TV übertragen.

BVB vs. FC Villarreal heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch BVB - FC Villarreal live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Champions League im Livestream: Wer zeigt BVB vs. FC Villarreal heute live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon-Prime-Video-Kunden ist das Champions-League-Topspiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

BVB vs. Villarreal heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Topspiel?

Einen Ticker zu Borussia Dortmund vs. FC Villarreal gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Dortmund vs. FC Villarreal heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Topspiels

  • Begegnung: Borussia Dortmund vs. FC Villarreal
  • Datum und Uhrzeit: 25. November; 21:00 Uhr
  • Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Marcelino (FC Villarreal)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Amazon Prime
  • Livestream: Amazon Prime
  • Liveticker: ran.de, ran-App
