Duell der Stotter-Starter: Werder Bremen schießt Köln in die Krise

Während die Bremer, bei denen in der Nachspielzeit Neuzugang Naby Keita sein Debüt feierte, erst einmal durchatmen können, dürfte sich die Stimmung beim FC weiter verschlechtern. Köln kommt einfach nicht in Fahrt, nach fünf Spieltagen steht für das Team von Trainer Steffen Baumgart gerade einmal ein Punkt zu Buche.

Der Ex-Bremer Davie Selke köpfte Köln zwar in Führung (31.) und ließ den FC kurzzeitig sogar auf den ersten Saisonsieg hoffen.

Weil Linton Maina mit seinem Flachschuss aus 18 Metern aber an Jiri Pavlenka scheiterte (14.), ein Dejan-Ljubicic-Abschluss zwei Minuten später im letzten Moment abgeblockt wurde und ein Freistoß des Ex-Bremers Florian Kainz knapp übers Tor segelte (19.), dauerte es bis zur 31. Minute, bis Baumgart jubeln durfte.

Ausgerechnet Selke, der von 2013 bis 2015 und in der Saison 2020/21 in Bremen spielte, traf mit einem Kopfball-Billard-Tor. Nach einer Kainz-Ecke war es zunächst Julian Chabot, dessen Kopfball Bremens Olivier Deman von der Linie köpfte. Selke stand goldrichtig und traf aus kurzer Distanz, natürlich per Kopf, ins Tor.