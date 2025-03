Der FC Bayern München schenkt gegen den VfL Bochum eine 2:0-Führung her und kassiert die erste Heim-Niederlage der Bundesliga-Saison. Dabei verliert der Rekordmeister auch Joao Palhinha.

Bayern München hat in seinem "Geburtstagsspiel" Geschenke verteilt und ist im Meisterrennen völlig überraschend gestolpert. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany verlor ein wildes Duell mit dem mutigen VfL Bochum nach Total-Rotation und langer Unterzahl 2:3 (2:1) - ein unerwarteter Dämpfer vor dem Rückspielkracher der Champions League am Dienstag in Leverkusen.

"Zehner" Raphael Guerreiro (14./28.) brachte die Bayern scheinbar beruhigend in Führung. Serge Gnabry (22.) drosch einen Foulelfmeter an den Pfosten, ehe Jakov Medic (31.) für den VfL verkürzte.

Dann sah João Palhinha (42.) nach eher unglücklichem Einsteigen gegen Georgios Masouras eine sehr harte Rote Karte. Die Gäste nutzten die numerische Überlegenheit durch Ibrahima Sissoko (51.) und Matus Bero (71.) zur Wende. Es war erst der zweite Bochumer Sieg in München nach 1991.

"Es gibt keine Ausreden, wir haben verloren", sagte Trainer Vincent Kompany nach dem unerwarteten Dämpfer vor dem Rückspielkracher der Champions League am Dienstag in Leverkusen. Angesichts seiner großen Rotation müsse er nun "akzeptieren, dass Kritik kommt. Wir müssen auch mit zehn Spielern den Anspruch haben, zumindest nicht zu verlieren".