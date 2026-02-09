bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern München: Kritik an Lennart Karl nach Übersteiger-Fail - FCB-Youngster äußert sich
- Veröffentlicht: 09.02.2026
- 16:06 Uhr
- Martin Volkmar
Lennart Karl erntet für einen misslungenen Trick gegen Hoffenheim viel Spott. Das Bayern-Talent reagiert aber gelassen.
Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar
Lennart Karl geht viral.
Aber nicht wie so oft in dieser Saison wegen einer herausragenden Aktion, sondern eher wegen des Gegenteils.
Kurz nach seiner Einwechslung beim Stand von 4:1 für den FC Bayern gegen Hoffenheim (Endstand 5:1) versuchte Karl an der Außenlinie einen mehrfachen Übersteiger, schoss sich dabei aber selbst an und den Ball dadurch ins Toraus.
Von Gegenspieler Alexander Prass gab es höhnischen Applaus und einen gestreckten Daumen, im Netz waren die Reaktionen gegen Karl noch weit hämischer.
Die Szene geht seitdem in den sozialen Medien steil.
Externer Inhalt
Dass der Offensivspieler danach noch mehrere gute Aktionen hatte und nur haarscharf in der Nachspielzeit das 6:1 für den FCB verpasste, spielte dagegen keine Rolle mehr.
Offenbar hat Karl seine Topform vor der Weihnachtspause im neuen Jahr verloren, zuletzt zeigte er mehrere schwache Leistungen und flog gegen Hoffenheim aus der Startelf.
FC Bayern: Das sagt Lennart Karl
Dennoch stellte er sich nach der Partie den wartenden Journalisten, während fast alle Mitspieler trotz des Kantersiegs im Spitzenspiel schnell nach Hause wollten.
"Man kann nicht immer die perfekte Leistung zeigen, deswegen werde ich einfach immer weiter Vollgas geben im Training, im Spiel und dann kommt die Leistung wieder", reagierte Karl relativ gelassen auf seine aktuelle Formdelle:
"Ich bin 17 Jahre – deswegen: einfach weitermachen."
Externer Inhalt
FC Bayern: Elfer oder nicht? Serge Gnabry fragt den Reporter
Mit Vincent Kompany habe er über dieses Thema bisher nicht gesprochen, ergänzte der Youngster. Es könnte aber sein, dass ihn der Bayern-Trainer nochmal auf die Übersteiger-Szene ansprechen wird.
Schließlich soll er sich Karl schon nach dem 3:0 in Mönchengladbach Ende Oktober zur Brust genommen und ihn nach einer ähnlichen Aktion zurechtgewiesen haben.
Lienen über Karl: "Tendenz zur Arroganz"
Der ehemalige Gladbach-Coach hatte dies damals berichtet, nachdem er die Beobachtung offenbar von seinem als Kameramann am Spielfeldrand weilenden Sohn bekommen hatte.
"Karl muss etwas gemacht haben gegen Ende des Spieles, was despektierlich war gegenüber Mönchengladbach. Irgendetwas, wo der Abwehrspieler alter Schule zur finalen Grätsche angesetzt hätte. Der Trainer muss sich ihn nach dem Spiel geschnappt haben und ihm einen Einlauf verpasst haben", erklärte Lienen und berichtete von Informationen aus Bayern-Kreisen, dass Karl eine "Tendenz zur Arroganz" habe.
Zumindest die Karl-Kritiker dürften sich darin nach dem Übersteiger-Fail bestätigt fühlen.